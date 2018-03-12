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Sosyal medya unutkanlığa neden oluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.03.2018 10:11 | Son Güncelleme

Manisa Anadolu Selçuklu Ocaklarında unutkanlık üzerine bir seminer veren Manisa Cezaevi Vaizi Dr.

Sosyal medya unutkanlığa neden oluyor

Manisa Anadolu Selçuklu Ocaklarında unutkanlık üzerine bir seminer veren Manisa Cezaevi Vaizi Dr. Ahmet Erdinçli, “Özellikle bilim insanları yatmadan yarım saat önce telefonu televizyonu kapatın ki beyniniz artık rahat bir biçimde dinlenmeye alınsın diyorlar. Sabah kalkıyorsunuz direk telefona açıp direk telefonla ilgilenmek sosyal ağlarda gereğinden fazla vakit ayırmak unutkanlığın başlıca sebepleri arasında yer alıyor” dedi.
Manisa Anadolu Selçuklu Ocakları tarafından belli aralıklarla gerçekleştirilen seminerler devam ediyor. Manisa Cezaevi Vaizi Ahmet Erdinçli tarafından ocak binasında ‘Unutkanlığa Dini ve Tıbbi Çözümler’ konulu bir seminer verdi.
Anadolu Selçuklu Ocakları il binasında düzenlenen programa Manisa Cezaevi Vaizi Dr. Ahmet Erdinçli konuşmacı olarak katıldı. Manisa Anadolu Selçuklu Ocakları İl Başkanı Sertan Özkan’ın ev sahipliğinde düzenlenen programa Ege 1946 Demokratlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Agah Kılıç, Anadolu Selçuklu Ocakları yöneticileri ve üyeleri katıldı.

“İnsan beyni muhteşem bir yapıya sahip”
Programda Konuşan Ahmet Erdinçli, “Konumuz unutkanlık da olsa aslında insan kolay kolay hiçbir şeyi unutmuyor. İnsan aklını nefsini beynini Allah yolunda kullanır haram kıldığı şeylerden sakınırsa helal rızıklar ile beslenirse unutkanlık diye bir şey olmaz. İslam alimlerine baktığımız zaman, küçük yaşlarda hafızlık ile şerefleniyorlar. Ömrünün sonuna kadar ciltlerce kitabı ezberlemiş diyoruz. Bu nasıl oluyor işte bu aklımızın zihnimizin hep saf duru olarak kalmasından kaynaklı karşımıza çıkıyor. Öncelikle biz insan olarak dinimizin emir ve yasaklarını uyarsak unutkanlık diye bir şeyin söz konusu olmayacaktır.
İnsan beyni öyle muhteşem bir yapıya sahip ki o anda çektiği ne varsa hepsini kayıt altına alıyor. Özellikle bilim insanları yatmadan yarım saat önce telefonu televizyonu kapatın ki beyniniz artık rahat bir biçimde dinlenmeye alınsın diyorlar. Sabah kalkıyorsunuz direk telefona açıp direk telefonla ilgilenmek sosyal ağlarda gereğinden fazla vakit ayırmak unutkanlığın başlıca sebepleri arasında yer alıyor” dedi.

“Kur’an-ı Kerim’in 45 ayetinde unutkanlık geçiyor”
“Yediğimiz içtiğimiz her şey bizim için önemlidir” diyen Erdinçli, “İnsan haramdan beslenirse ruhumuz ve bedenimiz hayattan hiçbir şekilde zevk alamaz. Bundan dolayı helal haram bizler için çok önemli. Bizler muhakkak öleceğiz hesabını vereceğiz Rabbimiz bu hususta bizlere Kur’an-ı Kerim’de 45 ayeti kerimede unutkanlıktan bahsediyor. Çeşitli çalışmalarımda da araştırdım ki aslında insanın kolay kolay unutmadığı kanısına vardım” diye konuştu.

Kuru üzüm ve ceviz tüketmek faydalı
Bazı tatlandırıcı şekerlerin yararından çok zararı olduğuna da değinen Ahmet Erdinçli, unutkanlığın giderilmesinde yazmanın önemine, ceviz ve kuru üzüm tüketmenin faydasına ve kuru üzümün içerdiği besinler sebebiyle unutmamaya pozitif katkısı olduğunu belirtti. Erdinçli, “Bal ve çörek otu yağının da unutmamaya artısı var. Bir de Kur’an-ı Kerim’i okumak ve bunu sürekli hale getirmek hafızamıza ciddi manada tesiri var” şeklinde konuştu.
Program katılımcıların soruları ile söyleşi şeklinde devam etti. Programın sonunda Manisa Anadolu Selçuklu Ocakları İl Başkanı Sertan Özkan, Dr. Ahmet Erdinçli’ye teşekkür plaketi takdim etti.

Sosyal medya unutkanlığa neden oluyor

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