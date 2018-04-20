Spor İl Müdürlüğü personeline ’Temel İlk Yardım Eğitimi’ verildi

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen ’Temel İlk Yardım Eğitimi’ne 17 personel katıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından, Menderes Spor Salonu Toplantı Salonunda 18-19 Nisan tarihlerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenör ve personele ‘Sertifikalı Temel İlk Yardım Kursu’ eğitimi verildi.

Eğitimi; Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesinde görev yapan ilk yardım eğitmenleri Tuba Kayıkçıoğlı, Yunus Akıncı, Ayşe Yıldırım, Sultan Topaktaş, Fatma Balıca ve Bahri Karaköse tarafından verildi.

2 gün süren eğitimde, ilk yardımın 3 aşamadan oluştuğunu ve bunu sağlıklı her yetişkin insanın yapabileceğini ifade eden eğitmenler, “Hasta veya yaralının olay anında değerlendirilmesi, ilk önce kendi güvenliği, çevrenin güvenliğinin ve yaralı güvenliğinin alınması, bilincinin açık olup olmadığı kontrol edilmeli ve daha sonra 112’nin aranması. Eğer bunları doğru yapar isek ev ve iş kazalarında oluşabilecek ölümlerin engellenmesini sağlayabiliriz" dedi.

Kaza anında yaralıya yapılacak müdahaleler, kanamalarda ilk müdahale, yanma, donma veya boğulma anında ilk yardım bilgileri eğitmenler tarafından uygulamalı olarak anlatıldı. Spor müsabakalarında sıkça karşılaşılan kırılma, burkulma ve çıkık gibi durumlarda antrenörlerin ve tesis personelinin acil mücadele halinde neler yapabileceği de uygulamaları ile gösterildi.

17 personelin katıldığı eğitimin ardından yapılacak olan sınavda başarılı olanlar ilk yardım belgesi almaya hak kazanacak.