Spor öncesi egzersiz sakatlanmayı önlüyor

İSTANBUL, (DHA)- YÜZME, plaj voleybolu, bisiklete binme gibi daha çok yaz aylarında yapılan sporların sakatlanmalara zemin hazırlayabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Z. Uğur Işıklar, spor öncesi yapılacak egzersiz, su tüketimi hatta spor saatinin seçiminin bile sakatlıkların önüne geçebileceğini belirtti. Yaz sporlarında yaşanabilecek sakatlanmalar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren Memorial Şişli Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Z. Uğur Işıklar, aileleri çocuklarını uygun spora yönlendirmeleri konusunda uyardı. Çocukların eklem, kas ve tendon yapısıyla genetik özellikleri değerlendirildikten sonra uygun spor dalına yönlendirilmeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Z. Uğur Işıklar, "Her uzun boylu çocuk basketbol için uygun aday değildir. Spor aktivitesi için asgari sağlık şartlarının sağlanmadığı çocuklarda sakatlanma oranı çok daha fazla görülmektedir" dedi. "AĞIR SPORLAR KAS YIRTILMALARINA NEDEN OLUYOR" Kış boyunca hareketsiz kalan kişilerin yaz aylarında aniden spora başlaması sakatlanmalara davetiye çıkardığını anlatan Prof. Dr. Işıklar, "Özellikle ağır sporlar sonrasında kas yırtıkları ve kas içinde kanamalar sık olarak yaşanan sorunların başında gelmektedir. Spor öncesi esneme-germe- ısınma spor sonrasında ise soğuma egzersizleri sakatlanmaların önüne geçebilecek önlemlerin başında gelmektedir. Isınma hareketleri, kalp ve dolaşım sistemini hızlandırarak kaslara ulaşan oksijen miktarını artırır. Kasların esnekliğinin artması ve verimli çalışmasına olanak sağlayan ısınma ve esneme egzersizleri gibi spor sonrası soğuma hareketleri de kalp atım hızının sağlıklı bir şekilde normale dönmesine yardımcı olmaktadır" diye konuştu.

"ZORLAYAN STİLLERDE YÜZMEYİN" Vücuttaki bütün kasları koordineli olarak çalıştıran yüzmenin; diz, bel, sırt, eklem ve kemik hastalıklarında tavsiye edilen sporların başında geldiğini söyleyen Prof. Dr. Işıklar, "Bununla birlikte ısınma ve germe hareketleri yapılmadan yüzülmesi farklı sakatlıklara yol açabilmektedir. Yüzmede omuz bölgesi çok kullanıldığında bu bölgede daha fazla sakatlık yaşanmaktadır. Menüsküs sorunu olanlar kurbağalama stili, omuz rahatsızlığı olanlar ise serbest stil yüzmeden zarar görebilmektedir. Yüzerken yaşanabilecek sakatlanmaların önüne geçebilmek için kelebek gibi kasları aşırı zorlayan stillerden uzak durarak yüzme öncesi ısınma - germe egzersizlerinin yapılması önemlidir" ifadelerini kullandı. "SUYA ATLAYARAK GİRMEYİN" Derinliği 2 metrenin altında olan sularda balıklama ya da çivileme atlayışların sağlık sorunlarına yol açtığının altını çizen Prof. Dr. Işıklar, "Zemine çarpılan bölgeye göre ayak bileği, omuz, baş ve omurgada travmalara bağlı yaralanmalar yaşanabilmektedir. Suya atlamadan girmek atlanacaksa da 2 metreden derin suların tercih edilmesi gerekmektedir" dedi.

"VOLEYBOL KEYFİ OMZUNUZU SAKATLAYABİLİR " Plaj etkinliklerinin en keyiflilerinden biri olan voleybol özellikle omuz sakatlanmalarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunan Işıklar, "Top seviyesinin genelde baş üzerinde olması omuz eklemlerini zorlayabilmektedir. Kumda hareket etmenin zorluğu fazladan efor sarf edilmesine neden olacağından kaslarda zedelenmeler yaşanabilmektedir. Aşırı hareketlerden kaçınarak, güneşin ve sıcağın yoğun hissedilmediği saatlerde plaj voleybolunun oynanması daha sağlıklı bir seçenektir" diye konuştu. "BİSİKLETİ BOYUNUZA UYDURUN" Yaz aylarında yapılan bisiklet gezileri yanlış kullanım nedeniyle özellikle dizlerde rahatsızlıklara zemin hazırlayabildiğini vurgulayan Işıklar, "En çok yapılan yanlışların başında ise başkasının boyuna göre ayarlanmış bisikleti kullanmak gelir. Özellikle düşme korkusu yüzünden selenin alçak tutulması dizlerin gereğinden fazla kırılmasına neden olmaktadır. Uzun süre bu pozisyonda bisiklet kullanmak dizlere aşırı yük binmesine yol açarak ağrılara yol açabilmektedir. Pedala basarken dizlerin düz konumda olması da önemli ayrıntılar arasındadır" diye konuştu.