Spor sakatlıkları yazınızı kabusa çevirmesin! Spor yaparken sakatlanmamak için ne yapmalı?

Yaz sporları sıcakların kendini iyice hissettirdiği günlerde daha çok ilginizi çekebiliyor. Fakat dikkatli olunmazsa yüzme, plaj voleybolu, bisiklete binme gibi daha çok yaz aylarında yapılan sporlar sakatlanmalara da zemin hazırlayabiliyor. Spor öncesi yapılan egzersiz, su tüketimi hatta spor saatinin seçimi bile yaşanabilecek sakatlıkların önüne geçebiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Z. Uğur Işıklar, yaz sporlarında yaşanabilecek sakatlanmalar ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi. SPOR SAKATLIKLARINI ÖNLEMEK İÇİN ÇOCUĞUNUZU UYGUN SPORA YÖNLENDİRİN



Yaz aylarında çocuklarının bu dönemi sporla geçirmesini isteyen ebeveynler çeşitli arayışlara girmektedir. Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da spora başlamadan önce sağlık ve fiziksel yeterliliğin değerlendirilmesi gerekmektedir. Spor aktivitelerine bağlı yaralanmalar nedeniyle çocuk ve gençlerin 15 yıl içinde sporu bırakma oranının yüzde 70-80’lere ulaştığı unutulmamalıdır. Bununla beraber çocukların eklem, kas ve tendon yapısı ile genetik özellikleri değerlendirildikten sonra uygun spor dalına yönlendirilmeleri daha uygundur. Her uzun boylu çocuk basketbol için uygun aday değildir. Spor aktivitesi için asgari sağlık şartlarının sağlanmadığı çocuklarda sakatlanma oranı çok daha fazla görülmektedir.

SPOR SAKATLIKLARI YAŞAMAMAK İÇİN SPORDAN ÖNCE VE SONRA EGZERSİZLERİ UNUTMAYIN



Genellikle tüm kış boyunca hareketsiz kalan kişilerin yaz aylarında aniden spora başlaması sakatlanmalara davetiye çıkarmaktadır. Özellikle ağır sporlar sonrasında kas yırtıkları ve kas içinde kanamalar sık olarak yaşanan sorunların başında gelmektedir. Spor öncesi esneme-germe- ısınma spor sonrasında ise soğuma egzersizleri sakatlanmaların önüne geçebilecek önlemlerin başında gelmektedir. Isınma hareketleri, kalp ve dolaşım sistemini hızlandırarak kaslara ulaşan oksijen miktarını artırır. Kasların esnekliğinin artması ve verimli çalışmasına olanak sağlayan ısınma ve esneme egzersizleri gibi spor sonrası soğuma hareketleri de kalp atım hızının sağlıklı bir şekilde normale dönmesine yardımcı olmaktadır. SPOR YAPARKEN SAKATLANMAK İSTEMİYORSANIZ KENDİNİZİ ZORLAYAN STİLLERDE YÜZMEYİN



Vücuttaki bütün kasları koordineli olarak çalıştıran yüzme; diz, bel, sırt, eklem ve kemik hastalıklarında tavsiye edilen sporların başında gelmektedir. Bununla birlikte ısınma ve germe hareketleri yapılmadan yüzülmesi farklı sakatlıklara yol açabilmektedir. Yüzmede omuz bölgesi çok kullanıldığında bu bölgede daha fazla sakatlık yaşanmaktadır. Menüsküs sorunu olanlar kurbağalama stili, omuz rahatsızlığı olanlar ise serbest stil yüzmeden zarar görebilmektedir. Yüzerken yaşanabilecek sakatlanmaların önüne geçebilmek için kelebek gibi kasları aşırı zorlayan stillerden uzak durarak yüzme öncesi ısınma -germe egzersizlerinin yapılması önemlidir.

SPOR SAKATLANMALARINI ÖNLEMEK İÇİN SUYA ATLAYARAK GİRMEYİN



Yazın deniz ve havuzlarda en sık yaşanan sıkıntılardan biri de balıklama veya çivileme olarak tabir edilen atlayışlardan kaynaklanmaktadır. Özellikle derinliği 2 metrenin altında olan sularda balıklama ya da çivileme atlayışlar farklı sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Zemine çarpılan bölgeye göre ayak bileği, omuz, baş ve omurgada travmalara bağlı yaralanmalar yaşanabilmektedir. Suya atlamadan girmek atlanacaksa da 2 metreden derin suların tercih edilmesi gerekmektedir. VOLEYBOL KEYFİ OMZUNUZU SAKATLAYABİLİR



Plaj etkinliklerinin en keyiflilerinden biri olan voleybol özellikle omuz sakatlanmalarına yol açabilmektedir. Top seviyesinin genelde baş üzerinde olması omuz eklemlerini zorlayabilmektedir. Kumda hareket etmenin zorluğu fazladan efor sarf edilmesine neden olacağından kaslarda zedelenmeler yaşanabilmektedir. Aşırı hareketlerden kaçınarak, güneşin ve sıcağın yoğun hissedilmediği saatlerde plaj voleybolunun oynanması daha sağlıklı bir seçenektir.

BİSİKLETİ BOYUNUZA UYDURUN



Yaz aylarında yapılan bisiklet gezileri yanlış kullanım nedeniyle özellikle dizlerde rahatsızlıklara zemin hazırlayabilmektedir. En çok yapılan yanlışların başında ise başkasının boyuna göre ayarlanmış bisikleti kullanmak gelir. Özellikle düşme korkusu yüzünden selenin alçak tutulması dizlerin gereğinden fazla kırılmasına neden olmaktadır. Uzun süre bu pozisyonda bisiklet kullanmak dizlere aşırı yük binmesine yol açarak ağrılara yol açabilmektedir. Pedala basarken dizlerin düz konumda olması da önemli ayrıntılar arasındadır. TENİSİ UYGUN RAKETLE OYNAYIN



Yazın açık havada sık oynanan sporlar arasında yer alan tenis, özellikle yeni başlayan acemiler için sakatlanma riski taşıyabilmektedir. Raketi yanlış tutmak, gereğinden fazla sıkmak veya uygun olmayan raketle oynamak dirseğin dışında ve ön kolda şiddetli ağrılara neden olan “tenisçi dirseği” rahatsızlığına neden olabilmektedir. Özellikle tenise yeni başlayan çocukların ilerde dirsek rahatsızlığı yaşamaması adına anne babaların dikkatli olması gerekmektedir. Daha çok aktivite sırasında ağrıya neden olan tenisçi dirseğinin tedavisinde dirseği yoran aktivitelerden uzak durarak ağrı sırasında buz uygulaması olumlu sonuçlar vermektedir.