Spor yaparken hastalanmayın

Ellerinizi yıkamayı unutmayın Kış aylarında toplu taşıma araçları, sinema ve alışveriş merkezleri gibi spor salonları da bulaşıcı hastalıklar açısından risk taşımaktadır. Spor salonları gibi toplu yaşamın olduğu alanlarda verem, nezle, grip başta olma üzere diğer viral hastalıklar kolayca kişiden kişiye bulaşabilmektedir. Bu tür hastalıklar hava yoluyla geçebileceği gibi ortak kullanılan spor aletleri ve malzemelerle de bulaşabildiği unutulmamalıdır. Özellikle salgın dönemlerinde mevcut hastalığı olanların spor salonlarından uzat tutulması gerekmektedir. Sık sık elleri yıkamak ve egzersize başlamadan önce spor yapılacak aletin üzerine temiz bir havlu sermek ihmal edilmemelidir.

Hastalık zeminden gelebilir

Birçok insan ortak kullandığı için spor salonlarının zeminleri de önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Spor yapan kişinin derisi hareketle birlikte terlediği ve sürtünme ile zedelendiği için mikropları kabul edici hale gelebilmektedir. Mantar, spor salonlarında en sık görülen hastalıkların arasındadır. Bulaşıcı özelliği nedeniyle çıplak ayakla basılan soyunma odalarından, hamam gibi sıcak nemli yerlerden, havuzlardan, duşlardan ve terliklerden kolaylıkla geçebilmektedir.

Kendi havlunuzu kullanın

İyi yıkanıp dezenfekte edilmemiş havlular terle bulasan enfeksiyonların taşınması açısından önemli bir risktir. Spor salonlarında verilen havlu ve terlik yerine kişisel eşyaların kullanılması olası hastalıklardan korunmak için önemlidir.

Kilolu ve diyabetik hastalara daha kolay bulaşıyor

Nem, ıslaklık, kötü hijyenik koşullar mantar enfeksiyonları başta olmak üzere birçok mikrobun üremesine ve yayılmasına olanak sağlamaktadır. Bu nedenle bir çok spor salonunda bulunan havuz ve duşlar da önemli birer enfeksiyon kaynağı olabilmektedir. Bu enfeksiyonlar herkesi tehdit etmekle birlikte obezite ve diyabet hastalarına bulaşması çok daha kolaydır.