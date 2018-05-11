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"Spor yaralanmalarında müdahale geciktikçe tehlike artıyor"

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.05.2018 17:40 | Son Güncelleme

'SPOR Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Kongresi'nde konuşan Prof.

İSTANBUL, (DHA)- 'SPOR Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Kongresi'nde konuşan Prof. Dr. Mehmet Ünal, kişinin spor öncesi ısınma hareketlerini uygulaması gerektiğini söyledi. Ünal, "Müdahalede ne kadar gecikirsek sporcunun sahaya dönüşü o kadar gecikir" dedi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından düzenlenen ve bu yıl 3’üncüsü yapılan 'Spor Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Kongresi'nde omuz bölgesi yaralanmaları ve rehabilitasyonu masaya yatırıldı. Kongreye, Ortopedi ve Travmatoloji alanında isim yapmış pek çok hekim ve uzman katıldı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu kongrenin açılışında yaptığı konuşmasına alanında tek olan Spor Yaralanmaları Kongresi’nin organizasyonunun üstlenen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünal’a teşekkür etti.

"BOKS VE DÖVÜŞTE SAKATLANMA FAZLA YAŞANIYOR"

Türkiye'de en fazla sakatlanma yaşanan spor dallarını sıralayan İYYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünal, "Sportif aktivite esnasında meydana gelen her türlü sakatlığın adına spor yaralanması diyoruz. Travmaya açık sporlarda çok fazla yaralanma var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de olmayan Amerikan futbolu. Bizde en çok sakatlanmanın olduğu alanlar ise boks ve dövüş sporları. Toplulukları ilgilendiren spor alanlarına baktığımızda futbolda meydana gelen ayak bileği ve diz yaralanmalarını örnek verebiliriz" diye konuştu.

"SAKATLIĞI İYİ BİR KONDİSYONLA ENGELLERİZ"

Kişinin spor öncesi detaylı bir muayeneden geçmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Ünal, "Gerekli tetkiklerin yapılmasından sonra tedavinin kurgulanması gerekiyor. Amacımız sakatlık oluştuktan sonra tedavinin yapılması değil. Sporcuyu sakatlıktan korumamız gerekiyor. Sporcunun iyi ısınması, esneme hareketlerini iyi yapması hangi spor dalıyla uğraşıyorsa buna yönelik vücudunda alt yapısını yeterince oturtmasını bekliyoruz. Kondisyonu iyi olsun diyoruz. Sporcunun kendi branşına göre kondisyonunu güçlendirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"YARALANAN BÖLGENİN KORUNMASI GEREKİYOR"

Travma anında sporcunun koruma altına alınması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, "Sporcunun yaralanan bölgesinin korunması, kişinin kalp seviyesine kaldırılması gerekiyor. Sporcuyu daha ileri tetkik ve tedavi için ortamdan uzaklaştırmak gerekiyor. 10-15 dakikada bunu yaparsak sporcunun sahaya tekrar dönüşünü hızlandırmış oluruz. Müdahalede ne kadar gecikirsek sporcunun da sahaya dönüşü o kadar gecikir" uyarısında bulundu.

Ünal, 'Sporcu Kazaları' adıyla 12 ünite 45 bölümden oluşan kitabı da kongrede tanıtma fırsatı bulduklarını söyledi. Spor Yaralanmaları Kongresi’nde ‘Omuz Bölgesi Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu’ başlığı altında kendi dallarında önemli yere sahip 16 uzman 4 ayrı panelde sunum yaptı.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

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