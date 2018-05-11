"Spor yaralanmalarında müdahale geciktikçe tehlike artıyor"

İSTANBUL, (DHA)- 'SPOR Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Kongresi'nde konuşan Prof. Dr. Mehmet Ünal, kişinin spor öncesi ısınma hareketlerini uygulaması gerektiğini söyledi. Ünal, "Müdahalede ne kadar gecikirsek sporcunun sahaya dönüşü o kadar gecikir" dedi.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından düzenlenen ve bu yıl 3’üncüsü yapılan 'Spor Yaralanmalarına Genel Yaklaşımlar Kongresi'nde omuz bölgesi yaralanmaları ve rehabilitasyonu masaya yatırıldı. Kongreye, Ortopedi ve Travmatoloji alanında isim yapmış pek çok hekim ve uzman katıldı. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu kongrenin açılışında yaptığı konuşmasına alanında tek olan Spor Yaralanmaları Kongresi’nin organizasyonunun üstlenen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünal’a teşekkür etti.

"BOKS VE DÖVÜŞTE SAKATLANMA FAZLA YAŞANIYOR"

Türkiye'de en fazla sakatlanma yaşanan spor dallarını sıralayan İYYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ünal, "Sportif aktivite esnasında meydana gelen her türlü sakatlığın adına spor yaralanması diyoruz. Travmaya açık sporlarda çok fazla yaralanma var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de olmayan Amerikan futbolu. Bizde en çok sakatlanmanın olduğu alanlar ise boks ve dövüş sporları. Toplulukları ilgilendiren spor alanlarına baktığımızda futbolda meydana gelen ayak bileği ve diz yaralanmalarını örnek verebiliriz" diye konuştu.