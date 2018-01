Stres çocuk sahibi olma şansını düşürüyor

KAYSERİ, (DHA) - KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Yurci, "İleri yaş, yumurta rezervinin azalmasına neden olan stres, sigara kullanımı, çiftlerin her ikisinde veya birindeki genetik bozukluk, çocuk sahibi olma şansını düşürüyor" dedi.

Memorial Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aruz Yurci, kadınların yumurta rezervinin 30 yaşından sonra azaldığını belirterek, "Kadının yumurtalık rezervinin en iyi olduğu dönem, 20-30 yaş arasındadır. 30 yaşından sonra yumurta rezervinde azalma başlar. 30 yaşındaki her kadında yılda yüzde 10 oranında yumurta kaybı yaşanır. 40 yaşından sonra bu oran yüzde 50'ye çıkar. Kadın 43 yaşına geldiğinde ise normal yolla gebe kalması daha da zorlaşmaktadır. Yaş ilerledikçe kadının yumurta rezervindeki azalma ile birlikte yumurta kalitesi de düşmektedir. Bu nedenle normal yollarla, ya da tüp bebek tedavisi ile gebelik oluşmuş kadınlarda ileri yaşta düşük oluşma riski de artmaktadır" ifadelerini kullandı.

Tüp bebek tedavisine değinen Yurci, "Tüp bebek tedavilerinde başarı oranı değerlendirilirken, göz önüne alınması gereken en önemli faktör kadının yaşıdır. Çünkü yaş ilerledikçe, tüp bebek denemelerinde her zaman başarı elde etmek mümkün olmamaktadır. Bunun yanında ileri yaş faktörü bulunmayan genç çiftlerde de yapılan testlere göre her şey normal görünse bile gebelik oluşmayabilir. Genellikle iyi tüp bebek programlarında kadının yaşı 35'ten genç olsa da, her denemede başarı oranı yaklaşık yüzde 60 oranındadır. 35-37 yaş grubunda başarı oranı yüzde 45, 38-40 yaş arasında yüzde 30, 40-42 yaş grubunda yüzde 20 ve 42'nin üzerinde ise yüzde 10 oranındadır" şeklinde konuştu.