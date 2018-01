Stres ve aşırı heyecan kalp ritmini bozuyor!

Kalp ritminde bozulma, her bireyin başına gelebilecek bir rahatsızlıktır. Farklı türlerde ortaya çıkan aritmiler içinde en sık atriyal fibrilasyona rastlanır. Toplumun yüzde 0,5-2’sinde görülmektedir. Yaş ilerlediğinde bu oran yükselir. 60 yaş üzeri popülasyonda yüzde 10’dan fazla oranda atriyal fibrilasyona rastlanmakla birlikte özellikle ileri yaştaki hasta grubunda bu rahatsızlık başka problemlere de yol açabilmektedir.

60 YAŞ ÜZERİ HER 10 KİŞİDEN BİRİNDE GÖRÜLÜYOR

Aritminin altında farklı sorunlar yatabilir. Bazen stres, bazen de organik rahatsızlıklar yani ciddi kalp kapak problemleri hatta romatizmal kalp hastalığı bu soruna yol açabilir. Dolayısıyla kişinin karşısına ne zaman ve ne türde bir sorun çıkaracağı bilinmeyen aritminin önemsenmesi gerekmektedir. Normalde kalp hızının dakikada 60-90 atım civarında olması gerekir. Ancak kişi durup dururken içinin boşaldığını, kalp atımı başta olmak üzere her şeyin hızlandığını ya da ara ara düzensizlik hissederse bunların önemli işaretler olduğunu bilerek, bir hekimle görüşmelidir.

TANIDA HOLTER TETKİKİ ÖNEMLİ

Ritim bozukluklarının tanısında fiziki muayene en basit ve etkili yöntemdir. Çünkü kalp ritmi dinlenerek ya da hastanın nabzı ölçülerek sorunun yaşandığı an aritmi fark edilebilir. Ayrıca EKG de kalp ritmini gösteren önemli ve kolay ulaşılabilir bir tetkiktir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta aritminin gerçekleştiği an muayene olunması ya da EKG çekilmesidir. Ritim bozukluğu her zaman yakalanamayabilir. Çünkü bazen hiç olmaz bazen de üç-dört ayda bir ortaya çıkar ve yalnızca birkaç saniye sürer. Ancak insan hayatını etkileyen bir rahatsızlık olduğundan kesin tanı için 24 saatlik EKG olarak tanımlanan holter tetkiki yapılması büyük önem taşır.

TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANIYOR

Tedavide farklı yöntemler uygulanır. İlk sırada medikal tedavi gelir. Bazı hastalarda cerrahiye de ihtiyaç duyulabilir. Bu grubu daha çok kalp kapağı veya kalp damarlarındaki darlık nedeniyle by-pass yapılacak olan hastalar oluşturur. Eğer bu rahatsızlıklara ritim bozukluğu da eşlik ediyorsa ablasyon tedavisi uygulanır. Aritmiye neden olan rahatsızlık bir elektrolit bozukluğuysa onu düzeltmek, sadece elektrik sisteminin bir bozukluğuysa buna yönelik ilaç tedavisi yapmak gerekir. Eğer bu yöntemlerle de yanıt alınamazsa kateter yöntemiyle, aynı anjiyografi gibi kasıktan girerek kalbe ulaşılır. Organdaki belli yerlerin yakılması yani ablasyon yöntemi uygulanır. Hastanın genel durumuna göre kateter ya da cerrahiyle uygulanan bu tedaviyle sonuç elde edilebilir.