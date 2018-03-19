Stresin cilt sağlığına etkisi

Cildiye Uzmanı Dr. Yüksel Oltulu, stresin ciltte birçok probleme yol açtığını söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Dermatoloji Kliniğinden Uzm. Dr. Yüksel Oltulu “stresin deri üzerindeki olumsuz etkileri” hakkında bilgi verdi. Dr. Oltulu, “Stres insan yaşamını her konuda sıkıntıya sokmaktadır. Özellikle ciltte sivilcelenme ve kuruluk meydana getirir. Aşırı stresli kişilerin ciltlerine baktığınız da sivilce ve diğer cilt problemleri olduğunu görürsünüz. Stresin insan hayatı üzerin de etkisi oldukça fazladır. Stres altında olan bir birey beslenmesine ve cildine önem göstermiyor olabilir. Beslenmenin zaten insan hayatın da büyük önem taşıdığını düşünürsek cilt için de gerekli olduğunu kesin bir dille belirtebiliriz. Stresli durum insanın cildinde birçok probleme sebep olduğundan stresten oldukça uzak durulması uzmanlar tarafından önerilmektedir” dedi.

Stresin insan sağlığı açısından birçok olumsuz sonucun ortaya çıkmasına sebep olduğunu vurgulayan Dr. Yüksel Oltulu, “Kalp krizleri, felç, migren ve çeşitli olumsuz rahatsızlarla karşı karşıya kalmanıza sebep olan stresi hayatınız da minimum seviyeye indirmelisiniz. Stres cilt üzerinde kırışıklığa ve yaşlanmaya sebep olur. Çok genç yaşlar da ciltte oluşan kırışıklıklar ve yaşlanmalar ileriki yaşlar da yaşınızdan daha büyük göstermenize sebep olabilir. Cildin nem ve yağ dengesi stresle beraber bozulur. Çok fazla yağlı bir cildin oluşmasına sebep olabilirsiniz. Yağlanan ciltte de sivilcelenme başlar” şeklinde konuştu.

Uzm. Dr. Yüksel Oltulu şu bilgileri verdi: “Ciltteki nem oranı azaldıkça kuruluk meydana gelecektir. Stresli bir yaşam da kılcal damarlar genişler ve cilt yüzeyin de varislere sebep olur. Hem görüntü olarak hem de sağlık açısından iyi bir sonuç elde etmezsiniz. Stresin insan vücudunda ki etkileri saymakla bitmez. Stresli bir insanın cildine baktığınız da değişimleri görebilirsiniz. Stresin hormonlar üzerinde de büyük etkisi vardır. Özellikle kadınlık hormonlarının değişime uğraması kadınlar da huzursuzluk oluşturacaktır. Cildiniz için en sağlıklı yöntem stresli yaşamdan uzak durmanız.”