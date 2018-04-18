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Striort metodu ile vücut çatlaklarına son

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.04.2018 11:08 | Son Güncelleme

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, Striort tekniği ile vücutta oluşan çatlakların sorun olmaktan çıkacağını söyledi.Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Tüm dünyanın konuştuğu ve ülkelerin teker teker almak için uğraştığı Striort metodunu Bothanica Mineral aracılığıyla Türkiye’ye getirmiş bulunmaktayız.

Striort metodu ile vücut çatlaklarına son

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, Striort tekniği ile vücutta oluşan çatlakların sorun olmaktan çıkacağını söyledi.
Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Tüm dünyanın konuştuğu ve ülkelerin teker teker almak için uğraştığı Striort metodunu Bothanica Mineral aracılığıyla Türkiye’ye getirmiş bulunmaktayız. Çatlak çizgilerinizin üzerinde tek tek çalışarak oradaki collagen bağ dokunun güçlendirilmesini sağlıyoruz. İşlem, yapılan bölgede çatlakları onardığı gibi sıkılaşma da sağlamaktadır. Onarımı yapılan çatlaklarda yüzde 30 ile yüzde 80 aralığında silinme gözlemlenir. Bu da kişinin deri yapısı ve iyileşme süreciyle bağlantılıdır. Fibroderms cihazı herhangi bir lazer cihazı veya iğneli bir cihaz değildir. İşlemden önce lokal anestezi kremle bölgeyi uyuşturuyoruz. İşlemden sonra bölgede morluklar oluşuyor. Cilt yapısına göre iyileşme süreci 2 ile 5 gün arasında değişiyor. Seans aralıkları 21 günde bir olup, uygulama 2-2.5 saat sürmektedir. İşlem sonrasında günlük hayatınıza geri dönebilirsiniz. İşlemden sonra cildinizde herhangi bir kabuk, yara vb. şeyler olmaz. Herhangi bir leke kalmaz. Menstrual dönemde uygulama yapılmaz. Uygulama sonrasında direk olarak güneş ışığına maruz kalmaktan sakınılmalıdır. Son derece güvenilir, zararsız, çok başarılı sonuçları olan bir sistemdir" dedi.
Bothanica mineral striort methoduya bugüne kadar 250 binden fazla sonuç alarak başarısını Latin Amerika’da ispatlandığını ifade eden Güngen, “Çatlaklarda maksimum 3 seans uygulanan bu sistem sayesinde ilk seansta bile yüksek oranda başarı alınarak uygulanan bu metodun tek yetkili satıcısı olarak 17 ülkede ve Türkiye’de 7 yıl boyunca bothanica mineralin distribütörlüğünü aldık. 18 Mart’ta büyük bir sunumla karşınızda olacağız. İstanbul’da anlatılacak bu olağanüstü metodu merkezlerinizde kullanmak için şimdiden yerlerinizi ayırtın. Tamamen ücretsiz olacak olan bu organizasyona herkes davetlimizdir” açıklamalarında bulundu.

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