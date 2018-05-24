Su şişeleriyle kanserde erken teşhise dikkat çekecekler

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA İl Sağlık Müdürlüğü ve Karacakaya Doğal Kaynak Suları firması işbirliğiyle, 23 milyon su şişesine 'Kanserde erken teşhis hayat kurtarır' ve 'Ücretsiz kanser taramalarınız İçin KETEM'e müracaat edin' yazılı etiketler yapıştırıldı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ile Karacakaya Doğal Kaynak Suları Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kahraman, kanserde erken teşhis konusunda farkındalığı artırmak amacıyla protokol imzaladı. Kanser Erken Teşhiş, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) düzenlenen basın toplantısında konuşan İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Bursa'yı kanser tarama, teşhis ve tedavide marka il haline getirmek istediklerini söyledi. Hedeflerinin kanser bilinci oluşmuş, kanser taramaları için düzenli olarak KETEM birimlerine başvuran bir toplum oluşturmak olduğunu ifade eden Akan, "İlimizde faaliyet gösteren firma ile yaptığımız işbirliği doğrultusunda, üretecekleri 23 milyon adet yarım litrelik pet şişe suya 'Kanserde erken teşhis hayat kurtarır' ve 'Ücretsiz kanser taramalarınız İçin KETEM’e müracaat edin' yazılı sloganları yerleştirdik. Buradaki amacımız 23 milyon vatandaşa kanserde erken teşhisin önemini anlatmak ve taramanın gerekliliğini ve önemini vurgulamak" dedi.

'BU PROJEYE KATILMAKTAN MUTLUYUZ'

Kanser hastalığının, çağın en büyük problemlerinden biri olarak karşılarına çıktığını belirten Karacakaya Doğal Kaynak Suları Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kahraman da "Bizler de böylesi önemli bir konuya kayıtsız kalmamak ve yürütülen başarılı çalışmalara katkı koymak amacıyla firmamıza ait 0.5 litre pet şişe sularımızda kanserle mücadeleye yönelik sloganlara yer verdik. Buradaki nihai hedefimiz kansere dikkat çekmek ve vatandaşımızı erken teşhiş için kanser taramalarına sevk etmektir. Böylesine önemli bir sorumluluk projesinde yer almaktan son derece mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Toplantıya katılan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Daire Başkanı Tacettin Kızılboğa ile Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, desteklerinden dolayı Sinan Kahraman'a teşekkür belgesi takdim etti.