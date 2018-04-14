HABER

SÜEAH’de periferik girişimler kursu düzenlendi

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.04.2018 11:53 | Son Güncelleme

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde periferik girişimler kursu düzenlendi.Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (SÜEAH) ev sahipliğini yaptığı ve diğer illerden toplam 100 kardiyoloğun katılımıyla periferik girişimler kursu gerçekleşti.

SÜEAH’de periferik girişimler kursu düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde periferik girişimler kursu düzenlendi.
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (SÜEAH) ev sahipliğini yaptığı ve diğer illerden toplam 100 kardiyoloğun katılımıyla periferik girişimler kursu gerçekleşti. Program SÜEAH Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Akif Çakar ve Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir’in açılış konuşmalarıyla başladı. Daha sonra program konuyla ilgili bilimsel sunumlarla devam etti.
Yoğun katılımla gerçekleşen kursda SÜEAH Kardiyoloji hocaları Prof. Dr. Ersan Tatlı ve Harun Kılıç’da canlı yayın vakası yaptı. Bilimsel konuşmaların ardından kurs sona erdi.

SÜEAH’de periferik girişimler kursu düzenlendi

SÜEAH’de periferik girişimler kursu düzenlendi

SÜEAH’de periferik girişimler kursu düzenlendi

Cinsel istismar davasında kan donduran açıklama!Cinsel istismar davasında kan donduran açıklama!
Boğaz'da bir ilk! 5 günlük kabusBoğaz'da bir ilk! 5 günlük kabus
Tosun yine bombayı patlattı! İşte yeni sistemi...Tosun yine bombayı patlattı! İşte yeni sistemi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Putin'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Putin'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.