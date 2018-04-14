SÜEAH’de periferik girişimler kursu düzenlendi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde periferik girişimler kursu düzenlendi.
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin (SÜEAH) ev sahipliğini yaptığı ve diğer illerden toplam 100 kardiyoloğun katılımıyla periferik girişimler kursu gerçekleşti. Program SÜEAH Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Akif Çakar ve Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir’in açılış konuşmalarıyla başladı. Daha sonra program konuyla ilgili bilimsel sunumlarla devam etti.
Yoğun katılımla gerçekleşen kursda SÜEAH Kardiyoloji hocaları Prof. Dr. Ersan Tatlı ve Harun Kılıç’da canlı yayın vakası yaptı. Bilimsel konuşmaların ardından kurs sona erdi.
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