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Süheyla öğretmen, bağış bekleyenlere organlarıyla umut oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.06.2018 22:29 | Son Güncelleme

BURSA'da, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Süheyla Dobruca (58), sağlığında yaptığı organ bağışıyla organ nakli bekleyen hastalara umut oldu.

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - BURSA'da, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Süheyla Dobruca (58), sağlığında yaptığı organ bağışıyla organ nakli bekleyen hastalara umut oldu. Dobruca’nın ameliyatla alınan karaciğeri, 2 böbreği ve korneası Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gönderildi.

Öğretmen olarak görev yaptığı Mustafakemalpaşa Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden emekli olan, evli ve 2 çocuk sahibi Süheyla Dobruca, geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Dobruca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sağlığında organ bağışı yaptığı belirlenen Dobruca'nın karaciğeri, 2 böbreği ve korneası ameliyatla alınıp, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi. Bağışladığı organlarıyla organ nakli bekleyen hastalara umut olan emekli öğretmen Süheyla Dobruca’nın cenazesi, bugün ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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Süheyla öğretmen, bağış bekleyenlere organlarıyla umut olduSüheyla öğretmen, bağış bekleyenlere organlarıyla umut oldu
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