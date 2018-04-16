Şuhut Belediye Hisarspor, Play Off Maçında Emirdağspor’u yendi

Süper Amatör Ligi Şampiyonu Emirdağspor ile Bölgesel Amatör Ligi temsilcisi Şuhut Belediye Hisarspor arasında oynanan play off maçını 2-1’lik skorla kazanan Şuhut Belediye Hisarspor oldu.

İlk yarı Şuhut Belediye Hisarspor’un baskılı futbolu ile geçti. Şuhut Belediye Hisarspor 13. dakikada Ali Yücel’in kafa ile indirdiği topu Ömer Behiç Benlidayı tamamlayarak topu ağlarla buluşturdu ve 1-0 öne geçti

Şuhut Belediye Hisarspor’un genç yeteneği Kaleci Musa Delen 30. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kaleci Musa Delen’in yerine Muhammed Emin Balcı kaleye geçti. Emirdağspor yıldız futbolcusu Halit Akkır’ın frikikten attığı golle 1-1’lik beraberliği yakaladı.

Şuhut Belediye Hisarspor 80. dakikada Mustafa Kurt’un gelişine vurduğu top Emirdağspor’lu Seçkine çarparak ağlarla buluştu ve yeşil beyazlar skoru 2-1 yaptı. Zafer stadyumunda oynanan play off maçını Şuhut Belediye Hisarspor 2-1 kazanarak Bölgesel Amatör Liginde kalmayı başardı.