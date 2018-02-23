Sungurlu’da öğrenciler halkın nabzını ölçtü

Sağlık alanında kazandıkları bilgi ve becerileri toplumla paylaşan Dünya Sağlık Koleji öğrencileri, Sungurlu’da haklın nabzını ölçtü.
Sağlık Koleji öğrenci ve öğretmenleri sağlık alanında kazandıkları bilgi ve becerileri toplumun geri kalanı ile paylaşmak üzere ilçede “tansiyon ölçme” etkinliği düzenlediler.
Etkinlik kapsamında Sağlık Koleji standına gelen kişilerin tansiyonu ölçülerek onlara yüksek tansiyon ya da düşük tansiyon durumunda yapılması gerekenler ile ilgili bilgiler verildi.
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