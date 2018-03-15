Suriye rejim güçleri sivilleri hedef aldı

Suriye’de Beşar Esad rejimi, Doğu Guta’da yine sivilleri hedef aldı. Düzenlenen saldırıda çocuklar ağır yaralandı. Minik bedenlerin bu görüntüleri yürekleri dağladı.

Beşar Esad rejim saldırılarında en çok çocuklar zarar görüyor. Rejim güçleri, Doğu Guta’daki Arbin kasabasında saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda 2 çocuk yaralandı. Saldırıya ilişkin yayınlanan görüntülerde 2 küçük çocuğun başından yaralandığı görülüyor. Siviller tarafından taşınan çocuklar minibüsle sağlık merkezine götürüldü.