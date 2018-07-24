Suşehri Belediyesi'nden şebeke suyu açıklaması

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, geçen hafta mide bulantısı, baş dönmesi, ishal ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 750 kişinin şebeke suyundan etkilendiği yönündeki iddialar üzerine Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel açıklama yaptı. Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Belediye Sosyal Tesisleri'nde Belediye Meclis üyelerinin katılımı ile bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Yüksel, ilçede son günlerde yaşanan ishal vakaları nedeniyle içme suları hakkında halkı bilgilendirme zorunluluğunun ortaya çıktığını söyledi. İlçedeki içme suyu hattının yenilendiğini ve modern bir tesis haline getirildiğini ifade eden Yüksel "Bilindiği üzere içme suyu sistemimiz İller Bankası kanalıyla tamamen yenilenmiş ve isale hattı, şebeke hatları ve arıtma tesisimiz ile ilçemiz modern içme suyu tesisine kavuşturulmuştur. Suyumuz İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'nden gelen su analiz raporları doğrultusunda klorlanarak vatandaşlarımıza arz edilmektedir. Bugüne kadar klorlamada herhangi bir aksama yaşanmamış olup, Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı klor kullanılmaktadır. Su kaynağı ve depolarımız sık sık kontrol edilmekte ve belirli periyotlarla temizlenmektedir. İçme suyunun alındığı Özemören deresi geniş bir havzadan beslendiği için son incelemeler sırasında Valilikten koruma tedbiri alınması da ayrıca istenmiştir" dedi. 'HALKIMIZIN SUYU KULLANMASINDA BİR SAKINCA YOKTUR' Suşehri'nde yaşayanların şebeke suyunu kullanmalarında herhangi bir sakınca olmadığını belirten Yüksel, "Son günlerde yaşanan ishal vakaları nedeniyle konu ilgili makamlara bildirilmiş ve vakit geçirmeden gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmıştır. İnceleme ve araştırmalar devam etmekte olup bugüne kadar belediyemizden kaynaklanan bir aksama tespit edilmemiştir. Su analizleri İlçe Toplum Sağlığı Merkezimizce yaptırılmakta ve belediyemize bildirilen klorlama ile ilgili talimatlar harfiyen uygulanmaktadır. Bugün itibariyle halkımızın şebeke suyunu kullanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ayrıca kaçak su kullanımıyla ilgili önleme çalışmalarımıza hız verilmiştir. Bu nedenlerle içme suyu kullanımıyla ilgili belediye başkanlığımızca yapılan duyurulara riayet edilmesi, yetkisiz ve amacı belli olmayan dedikodulara itibar edilmemesi gerekmektedir. Taraflı, yanlı ve kötü amaçlı her türlü yayının tespiti halinde gerekli idari işlemler başlatılacaktır" ifadelerini kullandı. 'BAŞKA YERLERDE DE YAŞANIYOR' Vakaların görüldüğü dönemde belediyeden yapılan anonsun tedbir amaçlı olduğunu ifade eden Yüksel, musluklardan akan çamurlu suyun ise tahliye vanalarından kaynaklandığını belirtti. Yüksel, "Şehrin alt kısımlarında bizim vanalarımız var. Zaman zaman bu tahliye vanalarını açıyoruz. Tahliye vanası olmayan tek bir yer var oraya da en kısa sürede yer tespitini yapıp tahliye vanası koyacağız. Ayda bir biz bunları açarak gerçekten çamurlu su var mı yok mu diye araştırıyoruz. Suşehri'nde tek o noktada çıktı. Geçen ki yaptığımız boşaltmalarda da tahliye vanalarında herhangi bir şeye rastlanmadı" dedi. Hastanedeki vakaların sudan kaynaklanmadığını ifade eden Yüksel "Bununla ilgili hastanede tedavi görenlerden alınan kan ve idrar örnekleri var. Bunların neticesi bize ulaşmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim. Bu işte şu anda Kangal ilçesinde de yaşanıyor. Zara ilçesinde de var. Tokat'ta da var. Kaldı ki Suşehri Devlet Hastanesine başvuran hastaların tamamı Suşehri'nde yaşayan vatandaşlar değil. Köylerden de geldi. Sağlık Müdürlüğü şu anda bununla ilgili çalışmalar yapıyor" ifadelerini kullandı. İlçede geçen hafta içerisinde 750 kişi, bulantı, kusma, ishal belirtileri ile hastaneye başvurmuş, rahatsızlıkların içme suyundan kaynaklanmış olabileceği ileri sürülmüştü.



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