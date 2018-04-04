Suyun önemi “Dijital Su Sergisi” ile gösterildi

22 Mart Dünya Su Günü kapsamında Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi işbirliğiyle “Su ve Kuraklık” konulu dijital fotoğraf sergisi düzenlendi.
Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen, 20 katılımcının 70 fotoğrafla katıldığı sergide, jüri üyelerinin seçimi ile 43 fotoğraf sergilendi. Dünyada temiz su sorununa ve içilebilir su kaynaklarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla açılan sergide, suyun önemini yansıtan görseller sergilendi.
“Ülkemizde ve dünyada su kuraklığına farkındalık önem taşıyor’’
Sergi hakkında bilgi veren İletişim Fakültesi Dekan Vekili ve Görsel İletişim ve Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Keçeci, tüm dünyanın ve ülkemizin sorunu olan “su” konusuna dikkat çekmek amacıyla; daha geniş kitlelere ulaşılacak ve daha sürdürülebilir paylaşımlara olanak sağlayacak, Dijital Su Sergi’sini açmayı planladıklarını belirtti.
Günümüzde kuraklık önemli bir sorun
Doç. Dr. Keçeci, “Sergi katılımcıları belirlenen su konusuyla ilgili özgün bakış açısıyla fotoğraflarını çekmişlerdir. Dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ta da su ve kuraklık konusunun önem kazandığı günümüzde, farkındalık sağlanması açısından son derece önemli olan etkinliğe destek veren kişi ve kurumlara teşekkür ederiz” dedi.
Dijital Su Sergisi online olarak “susergisi.neu.edu.tr” adresinden bir yıl süreyle ziyaretçilere açık olacak.
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