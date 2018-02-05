Taban’dan Dünya Kanser Gününde KETEM’e ziyaret

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Dünya Kanser Günü münasebetiyle KETEM’i ziyaret etti.

İlçe Sağlık Müdürü Enver Ünal ve sağlık ekiplerince karşılanan Başkan Taban ve beraberindeki AK Partili heyeti, merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette bütün personelle görüşerek iyi çalışmalar dileklerini ileten Taban’a KETEM merkezinde görevli doktorlar tarafından bir sunum da yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürü Enver Ünal, “KETEM’de görevli arkadaşlarımız meme kanseri, serviks kanseri ve kolon kanseri konusunda bazı bilgilendirmeler yaptılar. İnegöl’de meme kanseri konusunda 2017 yılında 1234 kişinin taramasını gerçekleştirdik. Serviks kanseri konusunda 1056, kolon kanserinde de 1141 kişinin taramasını gerçekleştirdik. 2018 yılında hedeflerimizi daha fazla arttırmak niyetindeyiz. Bu doğrultuda gereken çabayı göstereceğiz” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise, “KETEM Kanser Erken Teşhis Merkezi olarak hizmet veriyor. Ülkemizin sağlık noktasında nereden nereye geldiğini daha iyi görmüş oluyoruz. Sağlık konusunda özellikle AK Parti iktidarı döneminde 2002 yılından başlayan süreçte bugün gelinen noktaya baktığımızda, gerçekten çok ciddi mesafeler kat ettiğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. İnsanlara hizmet etmekle kalmıyoruz, insanların da hayır dualarını aldığımızı düşünüyorum. Buralar, hastalığa yakalanmadan önce kontrollerimizi yaptırabildiğimiz alanlar. Geçmişte hep bahsederdik; gelişmiş ülkeler vatandaşlarına önden kontroller yaparak, vatandaşı hastalanmadan önce tedbirini alıyor derdik. Bugün geldiğimiz nokta da budur zaten. Çok şükür artık vazife insanların kendilerine düşüyor. İnsan sağlığının ne kadar önemli olduğunu herhalde bahsetmeme gerek yok” diye konuştu.