Tabip Odası, HIV virüsü taşıyan kadının ameliyatı ile ilgili inceleme başlattı

Güneydoğu'da adı açıklanmayan bir ilde yaşayan ve HIV virisünü şoför eşinden kaptığı belirtilen hamile 27 yaşındaki C.K.'nin geçen hafta Dicle Üniversitesi Kadın Doğum Kliniğinde yapılan ameliyat öncesi ve cerrahi müdahale ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili üniversite yönetiminin soruşturması sürürken, Diyarbakır Tayip Odası inceleme başlattı.Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ve özellikle bölgede birçok nedenden kaynaklı sağlık sorunlarıyla ile karşı karşıya kalındığı belirtilerek, şöyle denildi:

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği'nde, HIV virüsü taşıyan hamile kadının sezaryen ameliyatına girmek istemeyen görevli doktor ve asistanlar hakkında üniversite yönetiminin soruşturma başlatmasının ardından Diyarbakır Tabip Odası da inceleme başlattığını açıkladı. HIV virüsü taşıyan C.K. adlı kadının 2.5 yıl öncede aynı hastanede sezeryan ile doğum yaptığı ve hastane tarafından da bilinen bir vaka olduğu belirtildi.

"Bu sağlık sorunlarının nedenlerine göre çözülmesi ve bir daha yaşanmaması hususunda Diyarbakır'daki diğer sağlık meslek örgütleri ile birlikte yıllardır mücadele vermekteyiz. En son 26 Aralık 2017 tarihinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine başvuran HIV + Gebe hastanın, hastaneye yatırılmasından operasyona alınmasına kadar yaşanan sorunları duyum aldığımız andan itibaren durumu takip etmekteyiz. Diyarbakır Tabip Odası yönetimi olarak mevcut olayla ilgili inceleme başlatmış durumdayız. İnceleme sonucunda sağlık hakkı ihlali, ayrımcılık veya mesleki etik ihlal tespit edildiği durumda ilgili kurullarımıza da soruşturulması için iletilecektir."

2,5 YIL ÖNCEDE AYNI HASTANEDE AMELİYAT EDİLMİŞ

HIV virisü taşıdığı gerekçesiyle bazı doktorlarında ameliyatına girmek istemediği, giren bir asistanın da eline kaza ile iğne batması nedeniyle tedavi altına alınan 27 yaşındaki C.K. adlı kadının 2,5 yıl öncede Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Kliniği'nde sezeryan ile doğum yaptığı bu nedenle hastane tarafından bilinen bir vaka olduğu belirtildi. Ameliyat sırasında ameliyata giren asistanın kaza ile eline iğne batması ardından klinikteki diğer asistanların ise koruyucu ekipman olmaması ve sorunlar nedeniyle rapor alarak görevde gelmedikleri, hastane yönetimi ile yapılan görüşmelerden sonra sorunların giderileceği sözü üzerine görevlerine başladıkları belirtildi.

3 AYRI İNCELEME VE SORUŞTURMADA KUSUR ORTAYA ÇIKARILACAK

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ve hastane yönetimi tutanaklar tutarak soruşturma başlatırken, Diyarbakır Tabip Odası da bugün itibariyle inceleme başlattığını duyurdu. Ameliyatı giren, girmek istemeyen doktor ve asistanlar konu ile ilgili konuşmak istemezken, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Tıp'ta uzmanlık kurulunun da soruşturma başlatabileceği belirtildi.