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Taklit gözlükler göz sağlığını tehdit ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.05.2018 11:02 | Son Güncelleme

İZMİT'te özel bir hastanede göz doktoru olarak görev yapan Op.Dr.

Taklit gözlükler göz sağlığını tehdit ediyor

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te özel bir hastanede göz doktoru olarak görev yapan Op.Dr. Fethi Güngör, taklit gözlüklerin göz sağlığını tehdit ettiğini belirtti.
Güneşin yüzünü göstermesiyle güneş gözlüğü satışları arttı. Tezgahlarda ünlü markaların taklitleri yerlerini aldı. Aynı tezgahlarda, özellikle yakını görmekte zorlananlar için de numaralı gözlüklerin satıldığı belirtildi. İzmit'te özel bir hastanede görevli göz doktoru Op.Dr. Fethi Güngör, gözlük kullanımının mutlaka bir hekime danışılarak yapılması gerektiğini belirtti. Op.Dr. Fethi Güngör, "Göz hekiminin tasvip etmediği gözlüğü kullanmak, genel sağlık açısından uygun değildir. Çünkü bazı numaralar yakını görmek için olan gözlüklerde faydalı olabilse de bilhassa uzağı görmek için veya renkli camlı olan gözlükler de uygun değil. Piyasadaki gözlükleri almaları pek uygun olmaz. Bu tür gözlükler bir defa bulanık görmeye sebep olur. Baş ve göz ağrıları yapar. Vatandaşların parası boşa gitmiş olur. O bakımdan gözlük mutlaka bir göz hekiminin kontrolünde alınmalıdır. Ama sadece Türkiye'de değil, dış ülkelerde de bu şekilde tezgahta gözlük satılan yerler var" dedi.
Güneş gözlüğü kullanımında da cam gözlüklerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Güngör, "Mevsim itibariyle güneş ile yüz yüze olduğumuz bir dönemdeyiz. Güneşten gelen ultraviyole ışınları gözümüzde bazı hastalıklara neden oluyor. Çeşitli kızarmalar, yaşarmalar, kaşıntılarla kendini gösteren hastalıklar oluşuyor. Buna engel olmak için güneş gözlüğü kullanmak çok faydalı. Güneş gözlüğü alırken de hem ultraviyole ışınlarını kesecek, hem de ısı yönünden de koruması olan modeller tercih edilmeli. Bu yönde en faydalı güneş gözlükleri de camdan yapılan güneş gözlükleridir. Plastik gözlükler arasında da faydalı olanlar var, ancak gözü koruma açısından cam olanları kullanmak daha uygun. O bakımdan dışarıda çok ucuz fiyatlarla satılan gözlüklerin çok fazla koruyucu olduğunu düşünmüyorum. Sadece renklendirilmiş plastik parçalarından yapılan gözlükler olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

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Taklit gözlükler göz sağlığını tehdit ediyorTaklit gözlükler göz sağlığını tehdit ediyorTaklit gözlükler göz sağlığını tehdit ediyor

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