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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5 yıl sonra tekrar açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.06.2018 15:13 | Son Güncelleme

İSTANBUL, (DHA)

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Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5 yıl sonra tekrar açıldıTaksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5 yıl sonra tekrar açıldı
Günde 6 bin hasta gelen hastane için 'ilçe' benzetmesiGünde 6 bin hasta gelen hastane için 'ilçe' benzetmesi
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