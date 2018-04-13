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Talas’ta anne adaylarına hamilelik kursu

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

Talas Belediyesinde, gelecek nesillerin sağlıklı ve mutlu yetişmesi için anne adaylarına bilinçli hamilelik kursu düzenlendi.Gebelik süreci, doğum anestezisi, gebelikte beslenme, gebelik psikolojisi ve çocuk hastalıklarının anlatıldığı programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Dr.

Talas’ta anne adaylarına hamilelik kursu

Talas Belediyesinde, gelecek nesillerin sağlıklı ve mutlu yetişmesi için anne adaylarına bilinçli hamilelik kursu düzenlendi.
Gebelik süreci, doğum anestezisi, gebelikte beslenme, gebelik psikolojisi ve çocuk hastalıklarının anlatıldığı programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, anne adaylarına seslenerek “Sağlıklı nesiller için, eğer risk taşımıyorsa sezaryen doğum yerine normal doğumu tercih edin” uyarısında bulundu.
Talas Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleşen programda Başkan Palancıoğlu, çocuklarının doğumundan örnekler vererek, “Mutlu bir hazırlığın içindesiniz. Rabbim hayırlısıyla tamamına erdirsin. Ben de 4 çocuk babası olarak bu zorlu süreci yaşadım. İlk çocuğumuzu yurtdışındayken kucağımıza aldık. Bebeğin mamasını, nasıl bakılacağını Türkiye’den telefonla öğrenmiştim. Zor ama güzel bir tecrübemiz oldu. İnşallah sizler de bu zor dönemi atlatarak hayırlısıyla evlatlarınıza kavuşursunuz.” dedi.
“Geleceğimiz olan nesillerimiz için elimizden gelen hizmeti vermeye çalışıyoruz.” diyen Başkan Palancıoğlu, “Hastanelerimizle sürekli sağlık programları yaptık, yapıyoruz. Yurtdışında da bulunan birisi olarak Türkiye’deki kadar ucuz, hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti almak mümkün değil. Özellikle Talas’taki sağlık ocaklarının bakımını ve onarımlarını yapıyoruz. Geçen yaz iki sağlık ocağını baştan aşağı yeniledik. Daha önce de iki sağlık ocağını ilçemize kazandırmıştık. İnşallah bu yaz iki sağlık ocağını daha hizmete açacağız.” diye konuştu.
Sezaryenle doğumun doktorlar için rahat, anne adayları için ise zorlu bir dönem olduğunu belirten Başkan Palancıoğlu, şöyle konuştu: “Sezaryenle doğumda enfeksiyon riskleri daha fazla. Sizlerden ricam normal doğum riskli değilse sezaryenle doğumdan uzak durun. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Çünkü 24 saat mesai ile çalışıyorsunuz. Ülke olarak aile yapımızı korumalıyız. Çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Yeni neslimiz her şey elinin altında olduğu ve zorluk bilmedikleri için sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden çocuklarımızı ve gençlerimizi koruyup kollamalıyız. Büyüklerimizin evlerimizde bizlerle olması çocuklarımızın yetişmesi ve kültür aktarımı için son derece önemli. Hem onların hayır duasını alırız, hem de gelecek nesillerimizi korumuş oluruz.”
Başkan Palancıoğlu’nun konuşmasının ardından anne adaylarına Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları tarafından gebelikle ilgili bilgiler verildi. Program anne adaylarına çekilişle bebek arabası ve çeşitli hediyeler verilmesiyle sona erdi.

Talas’ta anne adaylarına hamilelik kursu

Talas’ta anne adaylarına hamilelik kursu

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