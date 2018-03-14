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Talas’ta sağlık ihtiyacı kalmayacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 17:19 | Son Güncelleme

Talas Belediye Başkanı Dr.

Talas’ta sağlık ihtiyacı kalmayacak

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Talas’ta bulunan sağlık merkezlerini ziyaret ederek sağlık çalışanlarının gününü kutladı.
İlk olarak Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Sami Yapıcı Sağlık Ocağını ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, Sami Yapıcı Sağlık Ocağının restorasyonunu yaptırarak yepyeni bir görünüme kavuşacağının müjdesini de verdi. Bu yıl içerisinde Talas 2 yeni sağlık ocağına ve 112 Acil’ine kavuşmuş olacak.
“14 Mart, Tıp Bayramı olarak her sene kutlanıyor. Bu senede Tıp Bayramı kapsamında sağlık ocaklarımızda çalışan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarımızı ziyaret ediyoruz.” diyen Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:
“Bu ziyaretimizde bir de müjde verdik. Bu sene Yenidoğan Mahallemizde bulunan Sami Yapıcı Sağlık Ocağımızın restorasyonunu yapacağız. Yaklaşık 300 bin lira civarında bir maliyeti olacak. Mantolaması ile odaları ile tertemiz bir hale gelecek. Son 3 senede 2 tane sağlık ocağı bir tane 112 Acil açtık. Mevlana Mahallesine 2 tane sağlık ocağı daha kazandıracağız. Bunların haricinde Bahçelievler Mahallesine 112 Acil yapacağız. Böylece Talas’ta artık sağlık ihtiyacı kalmayacak. Hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık hizmeti olarak Türkiye en hızlı en kaliteli ve en ucuz sağlık hizmetini almakta. Bunda sağlık çalışanlarımızın çok büyük emeği ve desteği var. Hepsinin Tıp Bayramını kutluyorum. Talaslı vatandaşlarımıza en iyi şekilde sağlık hizmeti sunduklarından dolayı teşekkür ederim.”

Talas’ta sağlık ihtiyacı kalmayacak

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