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"Tansiyon için 30’lu yaşlara dikkat"

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.04.2018 15:44 | Son Güncelleme

KAĞITHANE Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen sağlık seminerlerine katılan Yrd.

İSTANBUL,(DHA)- KAĞITHANE Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen sağlık seminerlerine katılan Yrd. Doç. Dr. Emrah İpek, tansiyonun başlangıç yaşının 30’lu yaşlar olduğunu söyledi.

Kağıthane Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen sağlık seminerlerine katılan vatandaşlar tansiyon konusunda bilgilendirildi. Kağıthane Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde konuşan Yrd. Doç. Dr. Emrah İpek, tansiyon hakkında katılımcıların sorularını da yanıtladı.

“TANSİYON ÇOK SİNSİ BİR HASTALIK”

Dünyadaki her 3 yetişkin kişiden birinin tansiyon hastası olduğuna dikkati çeken İpek, ‘’Maalesef bunların yarısı tansiyon hastalığının farkında değil. Tansiyon çok sinsi bir hastalık ve oldukça dikkat etmek gerekiyor’’ dedi.

“TANSİYON İLERLEYEN YAŞLARDA BAŞLAR TANISI YANLIŞ”

Tansiyon hastalığının oluşmasında genetik yapı, beslenme koşulları, aşırı tuz tüketimi, stres, sigara kullanımı ve hava kirliliği gibi nedenlerin etkili olduğuna değinen İpek, şunları kaydetti:

‘’Normalde bir insanın günlük tüketmesi gereken tuz miktarı 6 gram ancak Türkiye’de bu seviye 20 grama çıkmış durumda. Normale göre 3 kat daha fazla tuz tüketiyoruz. Sadece yemeğe tuz eklemekle tuzlu yemek yemiş olmuyoruz. Yağda da, salçada da veya turşuda da tuz var. Bunların hepsine çok dikkat etmeliyiz. ‘Tansiyon ilerleyen yaşlarda başlar’ tanısı yanlış. Tansiyonun başlangıç yaşı 30’lu yaşlardır. ‘Ben de tansiyon olmaz’ demeyin. Önerilen durum ise çocukluk çağından itibaren tansiyonlarımızı ölçtürtmek.’’

İpek, tansiyonu önlemek için, kilo vermenin, tuzu kısıtlamanın, fiziki aktiviteleri artırmanın, stresten uzak kalmanın faydalı olabileceğini kaydetti.

Seminerin ardından katılımlara ücretsiz kardiyoloji testi uygulandı.

(FOTOĞRAFLI)

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