HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Tarımsal sularda nitrat kirliliği konusunda uyarı

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.06.2018 17:22 | Son Güncelleme

 - SAMSUN İl Gıda Tarım ve Hayvanlık Müdürü Nail Kırmacı, topraktaki aşırı nitratın bitki üzerinde birikebildiğini belirterek, "Vücuda alınan nitrat, hemoglobine bağlanarak kandaki oksijen taşınımını engeller.

Tarımsal sularda nitrat kirliliği konusunda uyarı

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN İl Gıda Tarım ve Hayvanlık Müdürü Nail Kırmacı, topraktaki aşırı nitratın bitki üzerinde birikebildiğini belirterek, "Vücuda alınan nitrat, hemoglobine bağlanarak kandaki oksijen taşınımını engeller. Bu olay özellikle çocuklarda mavi bebek sendromuna neden olduğu gibi, ayrıca kanserojen etkilere yol açan nitrozaminlere de dönüşür" dedi.
Azotun, bitkilerin gelişimi için gerekli olmakla birlikte, bitkiye ihtiyacından fazla verildiğinde toprakta birikerek nitrata dönüştüğü belirtildi. Sularda çeşitli nedenlerden dolayı yüksek miktarlarda bulunabilen nitratın ise hem insanlar hem de ekosistem için büyük risk oluşturduğu ifade edildi. Bu amaçla Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, sorumluluk alanında bulunan sularda düzenli aralıklarla numuneler alınarak nitrat kirliliğinin takip edildiği belirtildi.
Çalışmaları inceleyen İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nail Kırmacı, "Bildiğimiz gibi nitrat suda iyi çözünen bir maddedir ve yağmur sularıyla yıkanma suretiyle yeraltı ve yerüstü sularına karışarak taşınır. Yapay gübrelerin dışında hayvansal atıklarda önemli bir nitrat kaynağıdır. Uygun ortamlarda depolanmayan bu atıklarda yağmur sularıyla yıkarak sularımızı kirletirler. Topraktaki aşırı nitrat bitki bünyesinde de birikebilir. Bu bitkilerin veya nitrat ile kirlenmiş suların tüketilmesi nitratın insan bünyesine geçmesine neden olur. Vücuda alınan nitrat bozunuma uğrar ve hemoglobine bağlanarak kandaki oksijen taşınımını engeller. Bu olay özellikle çocuklarda mavi bebek sendromuna neden olduğu gibi, ayrıca kanserojen etkilere yol açan nitrozaminlere de dönüşür" diyerek sözlerine şöyle devam etti:
"Mevzuatımızdaki Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği’ne göre sulardaki nitrat için sınır değer 50 mg/L’dir. Bu çerçevede yüzey sularından her ay yeraltı sularından üç ayda bir olmak üzere numuneler alınıp nitrat miktarının tespit edilmesi gerekmektedir. İlimizde 43 yüzey, 23 yeraltı olmak üzere toplam 66 numune noktamız bulunmakta ve analizleri İl Müdürlüğümüze bağlı mobil laboratuarda gerçekleştirilmektedir. Ayrıca analiz cihazı bulunmayan Ordu iline de her ay gidilerek Ordu’daki suların kontrolü de yapılmaktadır. 2017 yılında Samsun’da 873, Ordu’da 360 olmak üzere toplam bin 233 analiz gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle yinelemek isterim ki halkımızın sağlığı her zaman ilk önceliğimizdir."

FTOĞRAFLI

Tarımsal sularda nitrat kirliliği konusunda uyarıTarımsal sularda nitrat kirliliği konusunda uyarıTarımsal sularda nitrat kirliliği konusunda uyarıTarımsal sularda nitrat kirliliği konusunda uyarı

PARTNER90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor90'ların en yakışıklı jönüydü! Bakın şimdi ne yapıyor
Beko ile şampiyonlar gibi beslen Beko ile şampiyonlar gibi beslen
Kilis Devlet Hastanesi'nin yapımı için imzalar atıldıKilis Devlet Hastanesi'nin yapımı için imzalar atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

İlginizi Çekebilir

Eğer çorapla uyuyorsanız...

Eğer çorapla uyuyorsanız...

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Oruçluyken ağız kokusunu önlemenin yolları!

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

Canan Karatay yine şaşırttı! Botoks yerine ilginç öneri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beko ile şampiyonlar gibi beslen

Beko ile şampiyonlar gibi beslen

Uyurken sol tarafınıza yatın! Çünkü...

Uyurken sol tarafınıza yatın! Çünkü...

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

Ramazan sofrasında bu yiyecekleri bulundurmayın

Canan Karatay'dan Ramazan Bayramı öncesi flaş şeker uyarısı

Canan Karatay'dan Ramazan Bayramı öncesi flaş şeker uyarısı

Hastalıkların temeli çürük dişlere uzanıyor

Hastalıkların temeli çürük dişlere uzanıyor

Güneşle gelen cilt lekelerine dikkat!

Güneşle gelen cilt lekelerine dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.