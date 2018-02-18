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Taşköprü Devlet Hastanesi, yeni binasına taşındı

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.02.2018 17:28 | Son Güncelleme

Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından 2015 yılında ihaleye çıkarılan ve yapım çalışmalarına hızla başlanan 50 yatak kapasiteli Yeni Taşköprü Devlet Hastanesi, yeni hizmet binasına taşınarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında ihale çalışmasına başlanan 2015 yılında da ihalesi yapılarak ilk kazma vurulan Taşköprü Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri de vatandaşlara hizmet vermeye başladı.Mevcut hastane içerisinde bulunan arazi üzerine yapılan yeni hastane 20 bin 864 metrekare arsa alanı, 8 blok ve 4 kattan oluşuyor.

Taşköprü Devlet Hastanesi, yeni binasına taşındı

Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından 2015 yılında ihaleye çıkarılan ve yapım çalışmalarına hızla başlanan 50 yatak kapasiteli Yeni Taşköprü Devlet Hastanesi, yeni hizmet binasına taşınarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında ihale çalışmasına başlanan 2015 yılında da ihalesi yapılarak ilk kazma vurulan Taşköprü Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri de vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Mevcut hastane içerisinde bulunan arazi üzerine yapılan yeni hastane 20 bin 864 metrekare arsa alanı, 8 blok ve 4 kattan oluşuyor. Ayrıca toplam kapalı alanı 12 bin 518 metrekare olacak. Toplam yatak sayısı 50, rezerv yatak sayısı 20, poliklinik oda sayısı 15, hasta oda sayısı 30, diyaliz yatak sayısı 9, ameliyathane salonu 2, genel yoğun bakım yatak sayısı 4, kuvöz sayısı 4, acil oda sayısı 4, acil yatak sayısı 8 ve SDL oda sayısı 2 olarak dizayn edildi.
Taşköprü Devlet Hastanesi son derece modern ve teknolojik ekipmanlarla vatandaşlara hizmet verecek.
AK Parti Kastamonu Milletvekili Av. Metin Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Taşköprü Yeni Devlet Hastanesi’nin acil servisinin hafta sonu, poliklinik servislerinin ise 19 Şubat Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacağını belirterek, geçen haftadan itibaren hizmet vermeye başlayan Yeni Araç Devlet Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesi’nin iki ilçeye de hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Taşköprü Devlet Hastanesi, yeni binasına taşındı

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