Tatilcilere 'sağlıklı' uyarılar

KAYSERİ, (DHA) - İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem İngeç, tatilden sağlıklı bir şekilde dönebilmek için dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

Tatile çıkacaklara nefes alabilen pamuklu kıyafetler giymesini öneren Memorial Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Muharrem İngeç, "Tatil öncesinde doğru kıyafet seçimi sağlık açısından çok önemlidir. Gece ve gündüz arasındaki ısı değişimlerinin uç düzeyde gerçekleştiği yaz aylarında yanlış kıyafet tercihi, sağlık sorunlarına neden olabilir. Tatilde güneş ışınlarını yansıtabilen, pamuklu, açık renkli, teri emebilen kumaşlardan üretilmiş giysiler tercih edilmelidir. Hava alabilen pamuklu yazlık giysilerin yanı sıra, rüzgara ve yaz yağmurlarına karşı koruyucu olabilecek kıyafetler de valizde bulundurulmalıdır. Yazın 10.00- 16.00 saatleri arasında güneşin zararlı etkilerinden mümkün olduğunca korunmak ve bu saatlerde dışarıda bulunulacaksa koruyucu şapkalar kullanılmalıdır. Özellikle yaşlı ve çocukların, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmamaları önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kronik hastalıkları olanların dikkatli olması gerektiğini belirten İngeç, "Tatil boyunca kalp, yüksek tansiyon ya da kronik rahatsızlıkları olanların ilaçlarını yanlarından ayırmamaları, sağlıklı besinler ve içecekler tüketmeleri önerilmektedir. Bu hastaların, güneşin en yüksekte olduğu öğle saatlerde denize girmemesi, serinlemek için çok soğuk suda duş almaması ve uzun süre yüzmemesi gerekir. Deniz yerine havuza girerek serinlemek isteyenlerin de bazı noktalara dikkat etmesi önemlidir. Havuza girerken kulak tıkacı ve gözlük takılmalı, temiz ve steril havuzlar tercih edilmelidir. KOAH ve astım hastası olanlar tatillerini; havası temiz, nemli olmayan ve bol ağaçlı tatil bölgelerde geçirmelidir. Yine bu hastalar uyudukları odanın rutubetsiz, güneş alan ve kolay havalandırılabilen özelliklere sahip olmasına dikkat etmelidir. Diyabet hastaları ise insülin ilaçlarını yanında bulundurmalı, tatil boyunca diyetlerine dikkat etmelidir" diye konuştu.

Sağlıklı beslenmek için yeterli miktarda sıvı tüketilmesi gerektiğini belirten İngeç, "Tatil boyunca sindirimi kolay, yağ oranı düşük ve sulu besinler tüketilmelidir. Günlük 2-2.5 litre su tüketilmeli, asitli ve enerji içeceklerinden uzak durulmalıdır. Terlemeyle kaybedilecek tuz miktarına dikkat edilmeli ve yeterli miktarda tuz alınmalıdır. Çok soğuk içecekler kronik farenjit gibi sağlık sorunlarını tetikleyeceğinden, havanın ısısına göre davranılmalıdır. Serinlemek için soğuk su ile duş yapmak şok etkisi yaratarak vücut dengesini bozabilir. Bunun yerine çok sıcak ya da soğuk olmayan suyla duş, vücut ısısını dengeleyerek bunaltıcı sıcaklarda rahatlamaya neden olacaktır. Özellikle çocuklardaki sıvı kaybı göz önünde bulundurulmalı, güneşe çıkacak çocuklarda yüksek faktörlü güneş kremleri kullanılmalıdır. Çocuklar ile yaşlıları güneş çarpması ve yanıklarından korumak için gölge alanlar tercih edilmelidir" diye konuştu.

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