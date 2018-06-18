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Tatilde bel sağlığınızla ilgili sorun yaşamak istemiyorsanız bunlara dikkat edin

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.06.2018 10:58 | Son Güncelleme

Tüm yıl boyunca özlemle beklediğimiz yaz mevsimi nihayet geldi. Kimimiz soluğu tatil mekanlarında alırken, kimimiz de planlarını yaptı, heyecanlı bir bekleyiş içinde. Ancak dikkat! Sıkça yaptığımız hatalı davranışlar bel veya boynumuzda ciddi sorunlar oluşturarak tatilimizi kabusa dönüştürebiliyor. Dolayısıyla kas spazmı, sinir sıkışması, tendon yırtığı, bel ve boyun kırığı ya da fıtığı gibi birçok sorunu önlemek için koruyucu tedbirler almamız şart.

Tatilde bel sağlığınızla ilgili sorun yaşamak istemiyorsanız bunlara dikkat edin

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Gülşah Öztürk tatilde bel ve boyun sağlığı için almamız gereken 8 önlemi anlattı, önemli önerilerde bulundu.

KÜÇÜK BAVUL TERCİH EDİN

Tatilde bel sağlığınız için dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, bavulunuzu doğru taşımak olmalı. Bunun nedeni ise çok ağır olan ve doğru taşınmayan bavulların dengesiz ve yüksek ağırlıkta taşınması sonucu bel ile boyun fıtığını tetikleme riskinin olması. Bavulu yukarı kaldırmanız gerektiğinde, yerden alırken diz kapaklarınızı mutlaka kırarak eğilin. Bavulunuzu aldıktan sonra yavaş ve aşama aşama kaldırın. Bavul veya herhangi bir yükü kaldırma aşamasında belden dönme hareketini asla yapmayın, mutlaka ayaklarınızın yardımıyla dönün. Büyük bir bavul yerine ideal kilolarda 2-3 küçük valizi tercih edin. Sırt çantası kullanacaksanız eğer kesinlikle tek omuzda taşımayın, yükün her 2 omuza eşit şekilde dağılmasını sağlayın.

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EN AZ 2 SAATTE BİR ARAÇTAN İNİN

Aracın türü ne olursa olsun, yolculuk sırasında vücut şeklimiz uzun süre aynı pozisyonda kaldığı için bel, sırt ve boyun ağrıları gelişebiliyor. Bu nedenle en azından her 2 saatte bir araçtan çıkıp en az 5 dakika yürüyün ve mümkünse esnetme hareketleri yapın. Araç içinde olduğunuzda bel ve boyun bölgenizi destekleyen yastıklar kullanmanızda fayda var. Bu sayede bel ile boyundaki kasılma ve gerilmeyi önlemiş olursunuz. Ayrıca her 15-20 dakikada bir kol ve bacaklarınızı hareket ettirip, pozisyon değiştirmeye de özen gösterin.

SIĞ SUYA KAFA ÜSTÜ ATLAMAYIN

Boyun travmalarının önemli bir bölümü sığ suya atlama sonrası görülüyor. Sığ suya atlamak özellikle üst boyun kırıkları ve omurilik hasarı nedeniyle geri dönüşümü olmayan, kollarda ve bacaklarda felç haliyle sonuçlanabiliyor. Omurilikte felce yol açabilecek hasar oluşumunu önlemek için derinliğini bilmediğiniz deniz veya havuzda asla balıklama atlamayın.

HAVUZ KENARINDA DİKKATLİ YÜRÜYÜN

Sıcaklarda serinleme yöntemi denildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri havuz kuşkusuz. Ancak havuz kenarında kontrolsüz bir şekilde kayıp düşmek omurgada kırığa neden olabiliyor. Bu yüzden ıslak zeminde koşmaktan ya da kaymaya müsait terlikler kullanmaktan kaçınmanız çok önemli.

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KLİMAYA DOĞRUDAN MARUZ KALMAYIN

Sıcaklar arttıkça klimayı kullanım süremiz de doğal olarak artıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Gülşah Öztürk klimalı ortamlarda bulunduğunuz sürece, klimadan gelen hava akımına doğrudan maruz kalmayacak şekilde durmaya özen göstermeniz gerektiği uyarısında bulanarak, “Eğer sıcak havada terleme sonrasında klimalı bir ortama girecekseniz, özellikle hava akımına doğrudan maruz kalmamaya dikkat edin. Birçok kas spazmı, terleme sonrası klima ya da hava koşulları nedeniyle maruz kalınan soğuk hava akımı sonucu gelişiyor.” diyor.

ŞEZLONGDA UZUN SÜRE AYNI ŞEKİLDE DURMAYIN

Sahilde ya da havuz kenarında güneşlenmek için şezlongda uzun süre aynı pozisyonda kalmak bel, sırt ve boyun kaslarında spazm gelişmesine neden olabiliyor. Özellikle sırtüstü yatarken belinizin ve boynunuzun arkasını desteklemeyi ihmal etmeyin. En azından saatte bir kalkıp esnetici egzersizler uygulamaya da özen gösterin.

AYAKKABI TOPUĞUNA DİKKAT

Tatil denildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri de genellikle dansın eşlik ettiği akşam etkinlikleri. Hemen hepimiz şıklığın önemli bir parçası olduğunu düşündüğümüz yüksek topuklu ayakkabılardan vazgeçmiyoruz. Ancak topuklu ayakkabılarla düşme ve bel çevresinde hasar oluşma riski oldukça yükseliyor. Yapılan bir araştırmada topuklu ayakkabı giymenin,topuğun yüksekliğinden bağımsız olarak sadece giyme süresine bağlı bel ağrısını tetiklediği raporlanmış. Eğer gerçekten topuklu ayakkabı giymeniz gerekiyorsa süreyi mümkün olduğunca kısaltın.

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ISINMA HAREKETİ ŞART

Su kayağı, sörf, dalış ve plaj voleybolu tatillerde en sık tercih edilen spor dalları. Bu tür sporlar her ne kadar endorfin ve adrenalin düzeyimizi arttırarak eğlenceli bir şekilde fiziksel aktivite sağlasa da, bilinçsizce yapıldığında kas gruplarımızda spazm, tendonlarda yırtılma ve bel ile boyun ağrılarına yol açabiliyor. Özellikle ısınma hareketleri yapmadan spora asla başlamayın. Sporun ardından esneme hareketleri yapmayı da ihmal etmeyin.

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