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Tatilde diş bakımını mutlaka yaptırın

SAĞLIK HABERLERİ | 16.01.2018 16:16 | Son Güncelleme 1 saat önce

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Sömestr tatilinde artan etkinlikler ve bu etkinlikler sırasında alınan şekerli gıdalar, fast-food tarzı beslenme ve asitli içecekler dişlerdeki çürümeyi hızlandırabilir, tatili fırsat bilip çocuklarınızın diş bakımlarını yaptırın” diyerek aileleri uyardı

Tatilde diş bakımını mutlaka yaptırın

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Okulların tatil olması, çocukların dişlerinin kontrolü için bir fırsat haline dönüştürülebilir” diyor ve aileleri uyarıyor: “Özellikle ders koşuşturması içinde ihmal edilmiş olan tedaviler bu dönemde yapılabilir. Ayrıca küçük çocukların anne-babalarından ayrıldığı ve onların kontrolü dışında yediği bol şekerli ve karbonhidratlı gıdalar; eğer okulda dişler fırçalanmamışsa, dişlerin çürümesini hızlandırmış olabilir. İşte sömestr tatilinde başlangıç aşamasındaki bu çürükler çok kolay bir şekilde tedavi edilebilir.”

DİŞLER KORUMA ALTINA ALINMALI

“Çocuklarda ağızda yerini alan ilk kalıcı büyük azı dişleri bu dönemde çıkmaya başlar ve bu dönemde azı dişlerini fissür koruyucu denen çürüme engelleyici maddelerin uygulanması gerekir. Fissür koruyucular sayesinde azı dişleri ömür boyu çürükten korunur. Yine 12 yaşında çıkmaya başlayan 2. büyük azı dişleri de fissür koruyucu ile korumaya alınmalıdır.”

ŞEKER VE ASİT ÇÜRÜMEYİ HIZLANDIRIYOR

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Sömestr tatilinde artan etkinlikler ve bu etkinlikler sırasında alınan şekerli gıdalar, fast-food tarzı beslenme ve asitli içecekler dişlerdeki çürümeyi hızlandırabilir” diyerek uyardı. Kökdemir, “Bu nedenle bu dönemde yapılacak diş hekimi ziyareti hem bir kontrol, hem de çocuklar için dişlerine iyi bakmaları açısından bir motivasyon olacaktır” dedi.

TATİLDE DE DİŞLER DÜZENLİ ŞEKİLDE FIRÇALANMALI

“Tatil günlerinde daha geç yatan ama çok uykulu olduğu için gece diş fırçalamayı ihmal eden çocuklar, bu davranışlarıyla dişlerini riske atabilir” diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Bu nedenle ebeveynler özellikle sömestre tatilinde çocuklarını çok iyi takip etmeli, mümkün olduğunca şekerli ve fast-food yiyecekler yerine taze meyve ve sebze yemeleri konusunda yönlendirici olmalı. Çocukların diş fırçalama alışkanlıklarına düzenli bir şekilde devam etmelerini sağlamalıdır” dedi.

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Çürüme sömestr tatili Diş Hekimi Pertev Kökdemir

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