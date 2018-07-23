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Tatilde göz sağlığınızdan olmayın!

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2018 12:20 | Son Güncelleme

Yaz aylarında güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyen kişiler bazı hatalar sonucu göz sağlığını tehdit edebiliyor. Özellikle tatilde göz sağlığı sorunları daha da artabiliyor. Peki tatilde göz sağlığını korumak için ne yapmak gerekiyor? İşte göz sağlığınızı korumak için dikkat etmeniz gereken 6 alışkanlık...

Tatilde göz sağlığınızdan olmayın!

Güneş, deniz, havuz ve kumsal… Yaz mevsiminde kimilerimiz tatil için deniz kenarlarını tercih ederken, kimilerimiz de havuz alternatifini değerlendiriyor. Ancak dikkat! Sıkça uyguladığımız bazı hatalı alışkanlıklarımız var ki gözlerde çeşitli sorunlara yol açarak tatil keyfimize gölge düşürebiliyor. Üstelik en küçük bir ihmal gözlerdeki sorunu daha da büyütebiliyor, hatta kalıcı görme kaybına bile neden olabiliyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt yaz aylarında zararlı güneş ışınları, klorlu ve hijyen olmayan havuz veya denizler ile kumsaldaki kumlardan gözlerin de etkilendiğine dikkat çekerek, “Yaz aylarında konjonktivit, toplumdaki bilinen adıyla göz enfeksiyonları, güneş, havuz ve denizden kaynaklanan hastalıklarda ilk sırayı alıyor. Bunun yanı sıra göz kuruluğu da bu mevsimde sıkça görülen diğer göz sorunlarından. Çok daha önemlisi güneşin zararlı ışınları uzun vadede de katarakt, sarı nokta hastalığı ile göz kapaklarında cilt kanseri gibi çok daha ağır tablolar oluşturabiliyor” diyor. Peki hangi hatalı alışkanlıklarımız göz sağlığımızı tehdit ediyor? Acıbadem Kadıköy Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt tatilde göz sağlığını korumanız için vazgeçmeniz gereken alışkanlıkları anlattı, önemli önerilerde bulundu.

GÜNEŞE ŞAPKASIZ ÇIKMAK

Güneşin zararlı ultraviyole ışınları gözlerde batma ve yanmanın yanı sıra katarakt oluşumuna ve sarı nokta hastalığına yol açabiliyor. Bu nedenle güneş ışınlarının en etkili olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında mümkünse dışarıya çıkmayın. Eğer güneşe çıkacaksanız geniş sperlikli şapka ve güneş gözlüğü kullanmayı ihmal etmeyin.

UV BLOKAJLI GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANMAK

Güneş gözlüklerinde dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, gözlük camlarının ultraviyole ışınlarını bloke edebilir özellikte olmaları. Unutmayın ki güzel görünümlü, ancak ultraviyole koruyuculuğu olmayan güneş gözlükleri zararlı olan ultraviyole ışıklarının göze daha fazla girmesine neden olacaktır. Bunun yanı sıra ultraviyole ışınları çevreden de yansıdığı için yanları kapalı ve yüzü saran güneş gözlüklerini kullanmanızda fayda var. Gözlüğün yüzünüze tam oturduğundan da emin olun. Günlük yaşantınızda numaralı gözlük kullanıyorsanız yaz aylarında numaralı güneş gözlüklerini tercih etmelisiniz.

KONTAKT LENSLE HAVUZA GİRMEK

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt kontakt lenslerin dikkatsiz kullanımının da yazın göz enfeksiyonlarına neden olabileceği uyarısında bulunarak şu bilgileri veriyor: “Kontakt lensle havuza veya denize girmek, enfeksiyona yol açan etkenlerin lense yapışmasına ve göze bulaşmasına yol açabiliyor. Bu nedenle mümkünse kontakt lensle denize ve havuza girmeyin. Deniz ve havuzda numaralı yüzme gözlükleri kullanabilirsiniz. Yüzme gözlüğü aynı zamanda havuzların hijyeni için kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle gelişebilen alerjiye karşı da etkili olacaktır. Kontakt lens kullanmanız gerekiyorsa günlük lensler tercih etmeli ve üzerine yüzme gözlükleri takmalısınız. Bu lensler havuza ve denize girilse de hemen atıldığı için enfeksiyon riski azalıyor.”

GÖZDE MAKYAJ VARKEN GÜNEŞLENMEK

Gözdeki makyaj malzemeleri ve güneşten korunmak için kullanılan kremlerin göz çevresine yaklaştırılmaları bu maddelerin güneş altında eriyerek göze temas etmesine sebep oluyor. Bu durum da gözlerde kızarıklık, batma, kaşıntı, sulanma gibi yakınmalara yol açıyor.

KLİMAYI HATALI KULLANMAK (VEYA UZUN SÜRE)

Klima gözyaşının normalden daha fazla buharlaşmasına, bunun sonucunda da gözlerde kuruluk, yanma, batma, kaşıntı ve bulanık görme gibi sorunlara yol açabiliyor. Prof. Dr. Mehdi Süha Öğüt bu sorunla karşılaşmamak için klimalı ortamda havayı nemlendiren cihazlardan yararlanmak gerektiğini belirterek, “Eğer yakınmalarınız devam ediyorsa bir göz hekimine danışmak ve gerekirse suni gözyaşı damlaları kullanmak yararlı olacaktır” diyor.

GÖZLERİ OVUŞTURMAK

Kumsalda, oyun parkı ve kum havuzlarında yetişkinler ile çocukların gözlerine kum kaçması sıklıkla karşılaşılan bir tablo. Bu durumda gözler kesinlikle ovuşturulmamalı ve bol suyla yıkanmalı. Eğer gözde kızarıklık, sulanma, batma ve çapaklanma oluyorsa bir göz hekimine muayene olmak gerekiyor.

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