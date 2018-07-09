Tatilde kilo almamak için ne yapmalıyız? Açık büfe mağduru olmayın

Yaz ayları yaklaştıkça başlayan kilo verme isteği ve çabası tatilin gelmesiyle birlikte unutuluyor. 'Bütün yıl çalıştım yemeyi ve dinlenmeyi hak ettim' düşüncesiyle hem gereğinden fazla, hem de kalorisi yüksek gıdalara yöneliyor. Bu durumda kilo almak da kaçınılmaz oluyor. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Dinçer Akın, araştırmaların da yaza girmeden yapılan rejimlerle kilo verenlerin özellikle açık büfe otellerden 3-5 kilo alarak geri döndüğü gösterdiğini söylüyor. Üstelik bu yeme alışkanlığının tatil sonrasında yaşam biçimi haline gelmesi alınan kiloların kalıcı hale gelmesine neden olabiliyor. Dyt. Derya Dinçer Akın, açık büfe tuzağına düşmeden, tatilde hem dinlenip hem de kilo vermeden dönmek için önerilerini sıralıyor…

MASADAN 3 KEZ KALKIN



Beynimize doyma sinyali 20 dakika sonra gidiyor. Bu nedenle özellikle açık büfe yemeklerde masadan 3 kez kalkmak yavaş yemeği sağladığı gibi porsiyon kontrolünü de kolaylaştırıyor. Ayrıca başlangıcı bir kase çorbayla yapmak doyma hissinin başlamasını ve kan şekerinin ani yükselmesine engel oluyor. Sonrasında ise kendinize haşlanmış, közlenmiş veya çiğ sebzelerden oluşan bir salata tabağı ile devam edin. Böylelikle ana yemeğe geçtiğinizde doymanız için gerekli 20 dakika tamamlanacağı için tüketeceğiniz yemek miktarı da azalacaktır.