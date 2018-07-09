Tatilde kilo almamak için ne yapmalıyız? Açık büfe mağduru olmayın

Yaz ayları yaklaştıkça başlayan kilo verme isteği ve çabası tatilin gelmesiyle birlikte unutuluyor. 'Bütün yıl çalıştım yemeyi ve dinlenmeyi hak ettim' düşüncesiyle hem gereğinden fazla, hem de kalorisi yüksek gıdalara yöneliyor. Bu durumda kilo almak da kaçınılmaz oluyor. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Dinçer Akın, araştırmaların da yaza girmeden yapılan rejimlerle kilo verenlerin özellikle açık büfe otellerden 3-5 kilo alarak geri döndüğü gösterdiğini söylüyor. Üstelik bu yeme alışkanlığının tatil sonrasında yaşam biçimi haline gelmesi alınan kiloların kalıcı hale gelmesine neden olabiliyor. Dyt. Derya Dinçer Akın, açık büfe tuzağına düşmeden, tatilde hem dinlenip hem de kilo vermeden dönmek için önerilerini sıralıyor…
MASADAN 3 KEZ KALKIN
Beynimize doyma sinyali 20 dakika sonra gidiyor. Bu nedenle özellikle açık büfe yemeklerde masadan 3 kez kalkmak yavaş yemeği sağladığı gibi porsiyon kontrolünü de kolaylaştırıyor. Ayrıca başlangıcı bir kase çorbayla yapmak doyma hissinin başlamasını ve kan şekerinin ani yükselmesine engel oluyor. Sonrasında ise kendinize haşlanmış, közlenmiş veya çiğ sebzelerden oluşan bir salata tabağı ile devam edin. Böylelikle ana yemeğe geçtiğinizde doymanız için gerekli 20 dakika tamamlanacağı için tüketeceğiniz yemek miktarı da azalacaktır.
KÜÇÜK TABAK TERCİH EDİN
Özellikle herşey dahil sistemler ve açık büfelerdeki “ödediğiniz paranın hakkını çıkarmak için sınırsız yeme” fikrini zihninizden atın. Tatilde kilo konusunda en kolay yapılan ve bedeli ağır olan hatalardan birinin bu olduğunu unutmayın. Dolayısıyla mümkün olduğunca öğünlerinizi atlamayın ve porsiyon kontrolünü kolaylaştırmak için büyük tabak yerine küçük tabakları tercih edin.
Her gün farklı bir kahvaltı seçimi yapın
Tatilde daha fazla uyuyup geç kalkmak istiyorsanız bile mutlaka güne kahvaltıyla başlamalısınız. Açık büfede yer alan ve iştahınızı arttıran bütün kahvaltı seçeneklerinden yemek yerine, tatil süresince her gün farklı bir kahvaltı seçimi yapın. Bir gün peynirli, bir gün omletli, bir gün müslili, bir gün de gözleme veya simitli bir kahvaltı yaparak güne daha sağlıklı başlayabilirsiniz.
ARA ÖĞÜN YAPMAYI UNUTMAYIN
Ara öğün yaparak kan şekerinizi dengelemeli ve açık büfe olan ana yemeklere çok aç karnına gitmeyi engellemelisiniz. Ara öğünler porsiyon kontrolünüzü kolaylaştıracaktır. Bu da kilo almanızı önleyecektir. Dondurma bu anlamda iyi bir ara öğün tercihi olabilir.
TATLI GÖRÜNCE KENDİNİZİ KAYBETMEYİN
Ana yemekten fedakârlık ederek tatlı yiyebilirsiniz. Aç karnına açık büfeden tatlı almaya çalışırsanız porsiyon kontrolü yapmanız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle öncelikle bir salata tabağının ardından tatlı tüketmek çok daha sağlıklı olacaktır.
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