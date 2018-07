“Tatilde ve seyahatte beslenmenize dikkat edin”

Her şeyin tadına bakmak istiyenlere de önerilerde bulunan Günebak, “Tatmak istediklerinize dair bir liste yapın ve her gün bir tanesini tadın. Porsiyon paylaşmak iyi bir alternatiftir. Akşam yemeğinde menüde alkollü içecek de mi var? Tercihiniz şaraptan yana olsun. Şarap, içerdiği resveratrolle kalp sağlığınızı destekler. Bir kadeh şarabın 2 ince dilim ekmek ve 1 adet cevize eşdeğer enerji (kalori) verdiğini unutmayın ve o gün bu besinleri beslenme programınızdan çıkartın” dedi.

“HER BESİN GRUBUNDAN BİR YİYECEK OLMALI”

Her ana öğünde tabakta bir ana besin grubundan yiyecek olmasını öneren Günebak, “Bir tane süt grubundan, süt veya yoğurt veya ayran veya kefir, bir tane et grubundan, peynir veya balık ya da deniz mahsülleri veya kümes hayvanları veya kırmızı et ya da yumurta, bir tane tam tahıllı besin, tam tahıllı ekmek veya bulgur veya kara buğday veya kurubaklagiller ve son olarak da bir ya da iki küçük boy sebze ya da meyve olsun” dedi.

“ÖDEM SIKINTISI ÇEKENLER TUZLU YİYECEKLER YEMESİN”

Uçuş sonrası ödem sıkıntısı çekenlere de önerler veren Günebak, “Uçuştan bir gün önce az tuzlu beslenin; turşu, zeytin gibi salamura besinleri tüketmeyin. Hem vücudunuzun su oranını koruyabilmek hem de hava değişiminin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini minimize etmek için taze sebze ve meyveler tüketin. İçtiğiniz suya taze sıkılmış limon suyu, iyi yıkanmış limonun kabuğunu ekleyin. Uçuş günü ve ertesi günü yeşil çay, beyaz çay, ada çayı ve kiraz sapı çayı için, uçuştan bir hafta öncesinden başlayarak pro ve prebiyotik besinleri tüketin” şeklinde konuştu.

