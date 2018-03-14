Tatvan’da ‘Tıp Bayramı’ kutlandı

Bitlis’in Tatvan Devlet Hastanesi tarafından ‘14 Mart Tıp Bayramı’ vesilesiyle kutlama programı düzenlendi.

Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen programda bir konuşma yapan Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Ferah Çakır, sağlık hizmetlerinin aksamadan vatandaşlara sunulmasının kutsal bir vazife olduğunu belirterek, “Bu vazifeyi her koşulda büyük bir fedakarlık ve sevgiyle yapan hekim ve sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu çabanın değeri de ölçüsüzdür. Milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki ilk kıvılcımının tarihi olan 14 Mart 1919’da İstanbul’u işgal eden düşman kuvvetlerini protesto ederek milli mücadelemizin öncülüğünü yapan tıbbiyeliler, İstiklal Savaşımızda önemli bir rol oynamıştır. Sağlık çalışanları, geçmişte Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda nasıl büyük kahramanlıklar gösterdiyse bugün de yürütülen operasyonlarda da aynı azim ve kararlılığı göstererek kahraman ordumuza şifa dağıtmakta ve ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı her noktada korkusuzca görevini sürdürebileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermektedir. Bir insanı kurtarmayı tüm insanlığı kurtarmak olarak gören, vatandaşlara hak ettikleri sağlık hizmetlerini en etkin şekilde sunmayı vazife bilen tüm sağlık çalışanları vefayı hak etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.

Video sunumu ve hediyelerin takdim edilmesi ile devam eden program, Hastane Başhekimi Çakır tarafından pastanın kesilmesi ile sona erdi.