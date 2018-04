“Tavuk eti konusundaki iddialar, asılsızdır”

Tavuk etinin obezite ve sağlıklı beslenmedeki yeri

Türkiye’nin birçok açıdan olduğu gibi besleneme açısından da tam bir geçiş toplumu özelliğini gösterdiğini söyleyen Akdur, tavuk etinin obezite ve sağlıklı beslenmedeki yeri hakkında şunları kaydetti: “Bir yandan bazı besin öğeleri açısından yetersiz beslenme sorunları görülürken öte yandan da bazı besin öğeleri açısından aşırı beslenme sorunları yaşanıyor. Çocuklarda bir yandan hayvansal protein yetersizliklerine bağlı kısa boyluluk görülürken öte yandan da karbonhidrat ve yağdan fazla beslenmeye bağlı obezite önemli bir sorundur. Obezite hem çocuklarda hem de erişkinlerde her geçen yıl daha da sıklığı ve önemi artan bir halk sağlığı sorunu olma niteliğini taşıyor.

Son araştırmalara göre; Türkye’de her on çocukların biri obez her yedi çocuktan biri ise fazla kiloludur. Daha çocukluk yaşından başlayan obezite, bir yandan gençlik yaşlarında obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarına neden olurken öte yandan da obezite çözümlenmesi daha zor bir sorun olma niteliğini kazanmaktadır. Böylece adeta kısır bir döngü sarmalı oluşmaktadır.