Taze kadavra üzerinde burun ve çene estetiği

İSTANBUL, (DHA)-Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Süreyya Şeneldir'in kurucusu olduğu Rhinoplasty School'da düzenlenen (burun okulu) organizasyonda, 12 ülkeden gelen kursiyerler kendi kadavraları üzerinde burun ve çene estetiği gerçekleştirdi.

Burun Okulu adıyla anılan Rhinoplasty School geçtiğimiz mart ayında üç günlük bir program gerçekleşmiş ve Türkiye’de burun estetiğinde bir ilke imza atılarak taze kadavra kursunda burun estetiği ameliyatı anlatılmıştı. Okulun kurucusu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Şeneldir, geçtiğimiz hafta sonu kadavra kursuna bir yenisini daha ekledi. Tamamı yurtdışından gelen kursiyerlerden oluşan grup, Koç Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşen ‘Cadaver Masterclass Programme’ adıyla düzenlenen organizasyona katıldı. İtalya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan’dan taze kadavra kursu için Türkiye’ye gelen 12 kursiyer, kendi kadavraları üzerinde burun ve çene estetiği yaparak tüm gün eğitim aldı.

KADAVRA KURSUNDAN ÖNCE MÜZİK

Geçtiğimiz Cumartesi günü önce kendi kadavrası üzerinde göstererek, kademe kademe burun estetiğinin her aşamasını anlatan Dr. Şeneldir’in, kursiyerler için bir de süprizi vardı. Şeneldir tüm kursiyerleri Topkapı Sarayı’nın dış avlusunda bulunan ve birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapan ve akustiği nedeniyle tercih edilen Aya İrini Kilisesi’nde gerçekleşen konsere davet etti. Dünyaca ünlü kemança üstadı Imamyar Hasanov, Mercan Dede, Mısırlı Ahmet, Cenk Erdoğan ve Murat Copur’un performanslarının yer aldığı konseri büyük bir hayranlıkla dinleyen kursiyerler süprizden son derece memnun kaldı.