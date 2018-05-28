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Taze kadavra üzerinde burun ve çene estetiği

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Süreyya Şeneldir'in kurucusu olduğu Rhinoplasty School'da düzenlenen (burun okulu) organizasyonda, 12 ülkeden gelen kursiyerler kendi kadavraları üzerinde burun ve çene estetiği gerçekleştirdi.

Taze kadavra üzerinde burun ve çene estetiği

İSTANBUL, (DHA)-Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doktor Süreyya Şeneldir'in kurucusu olduğu Rhinoplasty School'da düzenlenen (burun okulu) organizasyonda, 12 ülkeden gelen kursiyerler kendi kadavraları üzerinde burun ve çene estetiği gerçekleştirdi.

Burun Okulu adıyla anılan Rhinoplasty School geçtiğimiz mart ayında üç günlük bir program gerçekleşmiş ve Türkiye’de burun estetiğinde bir ilke imza atılarak taze kadavra kursunda burun estetiği ameliyatı anlatılmıştı. Okulun kurucusu Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Şeneldir, geçtiğimiz hafta sonu kadavra kursuna bir yenisini daha ekledi. Tamamı yurtdışından gelen kursiyerlerden oluşan grup, Koç Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşen ‘Cadaver Masterclass Programme’ adıyla düzenlenen organizasyona katıldı. İtalya, Ukrayna, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan’dan taze kadavra kursu için Türkiye’ye gelen 12 kursiyer, kendi kadavraları üzerinde burun ve çene estetiği yaparak tüm gün eğitim aldı.

KADAVRA KURSUNDAN ÖNCE MÜZİK

Geçtiğimiz Cumartesi günü önce kendi kadavrası üzerinde göstererek, kademe kademe burun estetiğinin her aşamasını anlatan Dr. Şeneldir’in, kursiyerler için bir de süprizi vardı. Şeneldir tüm kursiyerleri Topkapı Sarayı’nın dış avlusunda bulunan ve birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapan ve akustiği nedeniyle tercih edilen Aya İrini Kilisesi’nde gerçekleşen konsere davet etti. Dünyaca ünlü kemança üstadı Imamyar Hasanov, Mercan Dede, Mısırlı Ahmet, Cenk Erdoğan ve Murat Copur’un performanslarının yer aldığı konseri büyük bir hayranlıkla dinleyen kursiyerler süprizden son derece memnun kaldı.

"KURSLARIMIZ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR"

Şeneldir, pazar günü ise kendi ofisinde arşivindeki ameliyat videolarından anlatım yaparak 5 saat süren bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Şeneldir sunumunda şunları söyledi: “Başlangıçta her sene Rhinoplasty School programıyla birlikte yılda sadece bir kez yapmayı planladığımız kadavra kursuna yoğun ilgiden dolayı, ilkinin üzerinden daha iki ay geçmeden bir yenisini organize ettik. Türkiye’de yetişmiş çok sayıda değerli cerrah var ve birçoğu kendi alanında başarılı eğitim organizasyonları düzenliyor. Ben de bir Türk hekimi olarak kendi alanımda deneyimlerimi bu platformlarda meslektaşlarımla paylaşma fırsatı buluyorum. Onların bu ilgisini de deneyimlerimin takdiri olarak kabul ediyorum” dedi.

(FOTOĞRAF)

Taze kadavra üzerinde burun ve çene estetiğiTaze kadavra üzerinde burun ve çene estetiği

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