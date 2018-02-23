Tedavi edilmeyen grip felç ediyor!

Günlük koşuşturmacalar, hayat telaşı derken vücudumuzun sesine kulak tıkıyoruz. Aslında unutkanlık, zihinsel bulanıklık, görme ya da işitme zorlukları ve en önemlisi haftalarca süren grip gibi önemsemediğimiz sorunlar ‘beyin iltihaplanması’nın belirtileri olabilir. Medical Park Fatih Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emre Ünal beyin iltihaplanması yani ‘ensefalit’in ne olduğunu anlattı.

SİNEK ISIRIĞI BİLE NEDEN OLABİLİR



Beyin vücudumuzun en önemli organlarından birisidir. Bu nedenle en küçük bir anormallik bile büyük sorunlara neden olabilir. Beyinde görülen problemlerden biri de ‘ensefalit’tir. Menenjit halk arasında daha yaygın bilinirken, ensefalit yani beyin iltihabı daha az bilinmektedir. Beyin iltihabına virüs, bakteri, mantar gibi birçok mikroorganizma sebep olabilir. Viral enfeksiyonlar ise bunların içinde en sık görülenidir. Dudak çevresinde oluşan uçuğa sebebiyet veren Herpes virüsü, sivrisinek ısırığı sonrası bulaşabilen virüsler, kene ısırığı sonrası bulaşabilen virüsler, kuduz virüsü, kabakulak, kızamıkçık gibi çocukluk çağı virüsleri beyin iltihabına yol açabilir. Soğuk algınlığı 100'den fazla farklı virüsün sebep olabileceği bir hastalık iken, grip influenza isimli virüsün neden olduğu bir hastalıktır. Grip genellikle yeterli sıvı alımı ve dinlenme ile kendiliğinden geçer. Ancak hastalığı ağır geçiren kişilerde ve tedavi edilmeyen durumlarda beyin iltihabı gibi sonuçlar doğurabilir.