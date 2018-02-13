Tedavi edilmez kemiği eritiyor!

Diş eti kanaması, toplumumuzda oldukça sık karşılaşılan ve pek çok farklı diş eti hastalığından kaynaklanabilen önemli bir ağız sağlığı sorunudur. Çoğu zaman önemsenmeden geçiştirilmesi, diş kayıpları başta olmak üzere başka ciddi hastalıkları da tetikleyebiliyor. Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Diş etleri kanıyor diye dişleri fırçalamamak son derece yanlış bir davranış olur. Diş etleri kanasa bile diş temizliği yapılmalıdır” diyerek uyardı ve diş eti kanaması ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı…

DİŞ TAŞI TEMİZLİĞİ İHMALE GELMEZ



Diş etlerimiz neden kanar?

Diş eti, mevcut diş eti iltihabına bağlı olarak veya travmaya bağlı olarak kanar. Sağlıklı olan dişlerin, fırçalarken, diş ipi kullanırken veya sert bir şeyler yerken kanamaması gerekir.

Diş eti kanamaları önlenebilir mi?

İyi bir ağız bakımı, düzenli diş hekimi kontrolleri, diş taşı temizliği ve diş eti tedavileri yapıldıktan sonra diş eti kanamaları önlenebilir. Diş etleri kanıyor diye dişleri fırçalamamak son derece yanlış bir davranış olur. Diş etleri kanasa bile diş temizliği yapılmalıdır.