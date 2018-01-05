HABER

Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat

SAĞLIK HABERLERİ | 05.01.2018 05:02 | Son Güncelleme 16 dakika önce

Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, grip virüsünün 1.5 ay erken gelip kasımda başladığını söyledi. Kara, “Çok bulaşıcı. Kas ağrısı ve yatağa düşme daha yoğun olur. Gelecek hafta Ankara ve İzmir’e dikkat” dedi.

Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat

Gripte erken alarm verildi. Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, gribin önceki yıllara göre erken geldiğini belirterek, bu yıl ciddi bir grip vakasıyla karşılaştıklarını söyledi. Kara, gelecek hafta bu sayının artmasını beklediklerini kaydederek, “Normal koşullarda aralık ayının ortasında başlaması gereken vakalar kasım ayının başında başladı. Bu seneki virüs 2009 yılındakine benziyor. Virüs öldürücü değil ama çok bulaşıcı” uyarısında bulundu. Gribe bağlı kas ağrılarının ve yatağa düşme olaylarının bu yıl erken başladığını dile getiren Kara, bunun en temel nedeninin iklimdeki değişiklikler ve virüsün ülkeye erken giriş yapması olduğunu ifade etti.

Gribin bu yıl ağır yaşanacağını vurgulayan Kara; kuş ve domuz gripleri gibi virüslerle karşılaşılmadığını söyledi. Kara, uykusuzluğun, yeme alışkanlığında ortaya çıkan değişikliğin, sigara dumanını solumanın, havasız ortamlarda bulunmanın gribi tetiklediğine dikkat çekti. Kara, “Bu sene kas ağrısı ve yatağa düşme durumu daha yoğun olacak” dedi.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Kara, büyükşehirlerde görülen grip vakalarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: “Bursa, İstanbul gibi iller griple mücadele ediyor. Önümüzdeki hafta Ankara ve İzmir’de grip yoğunluğu yaşanacak. Kurak ve soğuk havada grip bir miktar azalır. Havanın biraz ılıması ve nem virüsü artırır. Grip virüsü sürekli değişiklik gösteren bir virüs olduğu için her yıl bir sonraki yılın virüsü tahmin edilerek yeni aşılar üretiliyor. Yakın zamanda hepatit-B virüsünde olduğu gibi grip virüsünde de kalıcı bir aşı bulunacağını umuyoruz.”

‘SALGIN BOYUTUNDA DEĞİL’

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri, grip vakalarıyla ilgili mevsimsel bir artış olduğunu belirterek “Şu anda İstanbul’da salgın boyutunda bir durum yok” bilgisini verdi. Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta da gripteki artışın normal olduğunu söyledi: “Genellikle yılbaşından sonra salgın yapar. Bu sene de öyle oldu. Hastalık yapan 2 tane virüs var, A ve B tipi. A tipinde en çok hastalık yapan 2 tipi vardır. Birisi domuz gribi diye bilinen H1N1, diğeri de H3N2 virüsüdür. Esas ölümlere yol açan H3N2 tipi virüsün yaptığı grip hastalığıdır”. Küçükusta, bu yıl H3N2 tipi virüse karşı aşıların faydası olmayacağını savundu: “Bizden bir sezon önce Avustralya’da oluyor. Virüs mutasyona uğradı.”

Gribe karşı 10 doğal savaşçı
İstanbul'da acil servisler doldu taştı!
Sürekli grip olmanızın nedeni hayatınızdaki stres olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hastalık grip virüs Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

İlginizi Çekebilir

Tiroid cerrahisi artık çok daha kolay!

Tiroid cerrahisi artık çok daha kolay!

Yemek borusu kanserinin cerrahi tedavisi

Yemek borusu kanserinin cerrahi tedavisi

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaygınlaşıyor

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaygınlaşıyor

Adrenal yorgunluk nedir?

Adrenal yorgunluk nedir?

Yanında bol limonlu salata olsun, çünkü…

Yanında bol limonlu salata olsun, çünkü…

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dişler için gizli tehdit; diş taşları!

Dişler için gizli tehdit; diş taşları!

NASA'lı Uzman Eddie Semones: Uçak yükseldikçe aldığımız radyasyon miktarı artıyor

NASA'lı Uzman Eddie Semones: Uçak yükseldikçe aldığımız radyasyon miktarı artıyor

Çocuğunuzun ateşi düşmüyorsa almanız gereken 7 önlem

Çocuğunuzun ateşi düşmüyorsa almanız gereken 7 önlem

100 yıl boyunca değişen 'kadın bedeni algısı'

100 yıl boyunca değişen 'kadın bedeni algısı'

Cep telefonuyla uyumak, kanser ve kısırlık nedeni!

Cep telefonuyla uyumak, kanser ve kısırlık nedeni!

Karda kışta cildinizi korumanın 12 yolu

Karda kışta cildinizi korumanın 12 yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.