Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat

Gripte erken alarm verildi. Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, gribin önceki yıllara göre erken geldiğini belirterek, bu yıl ciddi bir grip vakasıyla karşılaştıklarını söyledi. Kara, gelecek hafta bu sayının artmasını beklediklerini kaydederek, “Normal koşullarda aralık ayının ortasında başlaması gereken vakalar kasım ayının başında başladı. Bu seneki virüs 2009 yılındakine benziyor. Virüs öldürücü değil ama çok bulaşıcı” uyarısında bulundu. Gribe bağlı kas ağrılarının ve yatağa düşme olaylarının bu yıl erken başladığını dile getiren Kara, bunun en temel nedeninin iklimdeki değişiklikler ve virüsün ülkeye erken giriş yapması olduğunu ifade etti.

Gribin bu yıl ağır yaşanacağını vurgulayan Kara; kuş ve domuz gripleri gibi virüslerle karşılaşılmadığını söyledi. Kara, uykusuzluğun, yeme alışkanlığında ortaya çıkan değişikliğin, sigara dumanını solumanın, havasız ortamlarda bulunmanın gribi tetiklediğine dikkat çekti. Kara, “Bu sene kas ağrısı ve yatağa düşme durumu daha yoğun olacak” dedi.