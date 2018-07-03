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TEİS'ten 'eşdeğer ilaç' açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.07.2018 12:40 | Son Güncelleme

TÜM Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Mersin'de eczaneye saldırı olayıyla, hem eczane çalışanlarına karşı şiddet konusunun hem de eşdeğer ilaç konusundaki bilgisizliğin tekrar gündeme geldiğini söyledi. Saydan, "Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın eşdeğer ilaçlar konusunda vatandaşları bilgilendiren çalışmalar yapmaları gerekmektedir.

ANKARA, (DHA)- TÜM Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Mersin'de eczaneye saldırı olayıyla, hem eczane çalışanlarına karşı şiddet konusunun hem de eşdeğer ilaç konusundaki bilgisizliğin tekrar gündeme geldiğini söyledi. Saydan, "Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın eşdeğer ilaçlar konusunda vatandaşları bilgilendiren çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Eşdeğer ilaç doğru ilaçtır, yanlış ilaç değildir. İlaç, gücünü isminden değil, içindeki etken maddesinden alır" diye konuştu.
Önceki gün eşdeğer ilaç verilmesi sonucu Mersin Tarsus'taki nöbetçi eczanede yaşanan saldırı sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Olayın eşdeğer ilaç nedeniyle meydana gelmesi nedeniyle, reçetelerin etken madde ile yazılması konusu ise tekrar tartışmaya açıldı.
‘EŞDEĞER İLAÇ VATANDAŞA ANLATILMALI’
Eşdeğer ilaç konusuna da değinen Nurten Saydan, reçetelere firma adı ile değil etken madde adı ile ilaç yazılması gerektiğini belirterek, etken madde ile yazılan reçeteden tasarruf sağlanacağını ifade etti. Saydan, eşdeğer ilaçların, orijinal ilaçlarla aynı etken maddeyi, aynı miktarda içeren, aynı farmasötik özelliklere sahip, hasta üzerinde aynı tedaviyi sağladığı biyoeşdeğerlik çalışmalarla kanıtlandığını belirterek, şöyle devam etti:
"Orijinal ilaç ile eşdeğer ilacın insan vücudundaki etkisi, yani biyoyararlanımı aynıdır. Eşdeğer ilaçların aynı etkiyi sağlamadığı yönündeki söylemlerin hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Reçetelere ilaç yazılırken ticari marka isimlerinin değil, etken maddesinin yazılması gerekmektedir. Çünkü, ilacın etkisi ticari isminden değil, etken maddesinden gelmektedir. Hastaları iyileştiren ilaçların ticari isimleri değil etken maddeleridir. Piyasada bulunmayan ilaçlardan, hastaların ödemek zorunda kaldığı fiyat farklarından ve iller arası takasın da yasak olmasından dolayı, hastalara son dönemde verilen eşdeğer miktarında artış yaşanmaktadır. Raporlarda ilaçlar etken maddesi ile yazılmakta olup şimdiye kadar hiçbir sorun yaşanmamıştır. Reçetelerde de ilaç ismi değil etken maddenin yazılması bu konuda yaşanan sorunları ortadan kaldıracak ve devletin ve hastaların ciddi anlamda tasarruf etmesi sağlanacaktır. Eşdeğer ilaç konusundaki önyargıları yıkmak ve yaşanan bu tür şiddet olaylarının önüne geçmek için, Sağlık Bakanlığı ve SGK’nın eşdeğer ilaçlar konusunda vatandaşları bilgilendiren çalışmalar yapmaları, görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada etkin bir şekilde bu konuyu gündeme getirmeleri gerekmektedir. Eşdeğer ilaç doğru ilaçtır, yanlış ilaç değildir. İlaç, gücünü ticari isminden değil, içindeki etken maddesinden alır."

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