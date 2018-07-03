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TEİS'ten, Mersin'deki eczane saldırısına kınama

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.07.2018 14:22 | Son Güncelleme

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan: - "Saldırıyı lanetliyoruz. Sağlık çalışanlarına yapılan saldırı, tedavi bekleyen hastaların sağlık hizmetine erişmesini gasbeden bir suçtur"

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, Mersin'de bir eczaneye yapılan saldırıyı kınadı.

Saydan, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir eczanede, eczacının hastaya eş değer ilaç vermek istemesi üzerine gerçekleştiği öne sürülen, biri ağır 4 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu olayın, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Saydan, eczanelere yönelik şiddet olaylarına karşı bir an önce tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

Saldırıyı lanetleyen Saydan, "Sağlık çalışanlarına yapılan saldırı, tedavi bekleyen hastaların sağlık hizmetine erişmesini gasbeden bir suç olup, Türk Ceza Kanunu'nda gerekli düzenlemenin bir an önce yapılması, eczacılara ve sağlık çalışanlarına yönelik bu saldırıların bir an önce durdurulması ve önlenmesi için İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün gereken tüm tedbirleri alması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "İnsan vücudundaki etkisi aynı"

Sağlık Bakanlığınca eşdeğer ilacın ne olduğunun vatandaşa anlatılması gerektiğini vurgulayan Saydan, "Orijinal ilaçla eşdeğer ilacın insan vücudundaki etkisi aynıdır. Eşdeğer ilaçların aynı etkiyi sağlamadığı yönündeki söylemlerin hiçbir bilimsel dayanağı yoktur." ifadesini kullandı.

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