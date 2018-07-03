TEİS'ten, Mersin'deki eczane saldırısına kınama

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, Mersin'de bir eczaneye yapılan saldırıyı kınadı.
Saydan, Mersin'in Tarsus ilçesinde bir eczanede, eczacının hastaya eş değer ilaç vermek istemesi üzerine gerçekleştiği öne sürülen, biri ağır 4 kişinin yaralandığı olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bu olayın, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Saydan, eczanelere yönelik şiddet olaylarına karşı bir an önce tedbir alınması gerektiğini ifade etti.
Saldırıyı lanetleyen Saydan, "Sağlık çalışanlarına yapılan saldırı, tedavi bekleyen hastaların sağlık hizmetine erişmesini gasbeden bir suç olup, Türk Ceza Kanunu'nda gerekli düzenlemenin bir an önce yapılması, eczacılara ve sağlık çalışanlarına yönelik bu saldırıların bir an önce durdurulması ve önlenmesi için İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün gereken tüm tedbirleri alması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
- "İnsan vücudundaki etkisi aynı"
Sağlık Bakanlığınca eşdeğer ilacın ne olduğunun vatandaşa anlatılması gerektiğini vurgulayan Saydan, "Orijinal ilaçla eşdeğer ilacın insan vücudundaki etkisi aynıdır. Eşdeğer ilaçların aynı etkiyi sağlamadığı yönündeki söylemlerin hiçbir bilimsel dayanağı yoktur." ifadesini kullandı.
TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi
Burhan Kuzu'dan 24 haziran seçimleriyle ilgili ortalığı karıştıracak sözler!
Şişli'de ilginç olay! Eski milletvekili baygın halde buldu, ayılınca kaçtı
Osmaniye Ticaret Odası'na silahlı saldırı! Hasan Ersoy hayatını kaybetti
Böylesi görülmedi! Üstsüz halde buldozer çaldı
İğne yumurtlayan kadının bedeninden 70 tane iğne çıktı!
Dünya kupası sonuçlarını doğru tahmin etmişti! Kahin ahtapotu afiyetle yediler!
Herkes onu 'bebeği oldu diye ağlıyor' sandı ama nedeni şoke etti!
Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var
WhatsApp kullanıcılarına müjde! Artık kontrol size geçti…
Okuyucu Yorumları 0 yorum