Tek akciğerli hastaya açık kalp ameliyatı

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, dünyada bugüne kadar 4 tane yapılarak yayınlandığı bilinen en zor ameliyatı bir hafta içerisinde iki defa gerçekleştirdi.

Yaklaşık üç yıldır açık kalp ameliyatı gerçekleştiren ve yüksek başarı oranı yakalayan Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları dünyada bile benzerine az rastlanan operasyonu başarıyla gerçekleştirdi.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamaya göre, "Geçmiş dönemlerde bir şekilde akciğerinin birini kaybetmiş ve tek akciğerle yaşamını sürdüren iki hasta tesadüfen aynı hafta içerisinde biri akut birisi de normal olmak üzerine Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kalp damar şikayeti üzerine geldi. Tek akciğer ile yaşam sürdüren ve bu tarz kalp şikayetleri olan hastalara genel olarak pek müdahale edilemezken, hastanenin başarılı doktoru Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Aydın Koç bizzat iki ameliyata girerek başarılı operasyona ekibiyle imza attı. 63 ve 69 yaşında olan hastalar ise bu zor ameliyat sonrası yoğun bakımdan normal servise alınarak taburcu edileme aşamasına geldi" denildi.

Başarılı operasyonların kahramanı olan Dr. Aydın Koç, "Tek akciğeri olup da kalp açık ameliyatı olan ve yayınlanan yurt dışında 3 ülkemizde ise 1 olay görülmekte. Kendi asistanlığım olsun, görev hayatım olsun bu sürede hiç böyle vak’ayla karşılaşmadım. Bize bir hafta içinde böylesine zor olan ameliyatı 2 defa yapmak nasip oldu. 69 yaşında olan ilk hastamız Eşme ilçemizden 112 acil yardım ambulansıyla göğüs ağrısı ve kalp rahatsızlığı tanısıyla hastanemize getirildi. Anjiyo ünitesine alınan hastamızın bir akciğeri yoktu ve durumu çok kritikti. Acil operasyon olması gerekiyordu. Doktor arkadaşlarla hemen karar alıp 15 dakika içerisinde hastamızı ameliyata aldık. Başarılı bir operasyonla hastamızı yeniden hayata döndürdük. İkinci hastamız 63 yaşında ve akciğerindeki kitleden dolayı tek akciğeri alınmış bir hasta. Rutin muayene esnasında kardiyolog arkadaşımızın teşhis koyduğu biraz daha hazırlanarak girdiğimiz açık kalp ameliyatı oldu. Yine aynı şekilde bu hastamızda şu an taburcu olmak üzere. Bu süreçte gerek hastane yönetimi gerekse ekip arkadaşlarımızın fedakar çalışmaları bizlere ve hastalarımız adına başarı getirmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Basın açıklamasının ardından hastane yönetimi ve başarılı operasyonu yapan Dr. Aydın Koç yoğun bakım ünitesinden normal servise alınan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.