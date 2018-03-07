Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Uğur Boysan, Yeşilay haftası ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tek bir sigara ile bağımlı olabilirsiniz” dedi.

Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Uğur Boysan, her yıl 1 - 7 Mart tarihleri arasında, farkındalık yaratmak amacıyla önem atfedilen Yeşilay Haftası’nda, sigaranın zararları ve sigara bırakma dönemi ile ilgili bilgiler verdi. Boysan, sigaranın bağımlılık ortaya çıkarma açısından eroin, kokain ve alkolden hiç farkının olmadığını ifade ederek, "Nikotin çok güçlü bir psikolojik uyarıcı ajandır. Sigarayı ilk kez deneyen her üç kişiden biri tek bir sigara ile bağımlı hale gelmektedir. Bir sigara içildiğinde, ortalama 10 saniye gibi kısa bir sürede yanaktan emilen nikotin beyne ulaşır ve eroin, kokain gibi maddelerin etkilediği merkezi uyararak bazı hormonların salınmasına neden olur. Bu da zevk alma, gevşeme, sakinleşme, konsantrasyon artışı gibi özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Ödül gibi gelen bu değişikliğin devam etmesi için vücudunuz daha çok nikotin istemeye başlar" dedi.