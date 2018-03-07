Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Uğur Boysan, Yeşilay haftası ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tek bir sigara ile bağımlı olabilirsiniz” dedi.
Özel Adatıp Sakarya Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Uğur Boysan, her yıl 1 - 7 Mart tarihleri arasında, farkındalık yaratmak amacıyla önem atfedilen Yeşilay Haftası’nda, sigaranın zararları ve sigara bırakma dönemi ile ilgili bilgiler verdi. Boysan, sigaranın bağımlılık ortaya çıkarma açısından eroin, kokain ve alkolden hiç farkının olmadığını ifade ederek, "Nikotin çok güçlü bir psikolojik uyarıcı ajandır. Sigarayı ilk kez deneyen her üç kişiden biri tek bir sigara ile bağımlı hale gelmektedir. Bir sigara içildiğinde, ortalama 10 saniye gibi kısa bir sürede yanaktan emilen nikotin beyne ulaşır ve eroin, kokain gibi maddelerin etkilediği merkezi uyararak bazı hormonların salınmasına neden olur. Bu da zevk alma, gevşeme, sakinleşme, konsantrasyon artışı gibi özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Ödül gibi gelen bu değişikliğin devam etmesi için vücudunuz daha çok nikotin istemeye başlar" dedi.
“1 yıl sonunda kalp krizi geçirme riski yüzde elli azalır”
Sigarayı bırakmak isteyenler için en zorlu dönemin ilk üç hafta olduğunu belirten Dr. Boysan, "Yaklaşık olarak üç hafta boyunca huzursuzluk, uykusuzluk, sinirlenme, aşırı tepki verme, kabızlık, konsantrasyon güçlüğü gibi durumlar yaşanabilir. Çoğu zamanda kişi nikotin ihtiyacı yokken dahi farkında olmadan sigara içmeye meyleder. Sigarayı bırakmak için yapılan testler sonucu hangi yöntemin kullanılacağına karar verilir. Hekim kontrolünde verilen ilaçlardan bupropion ve vareniklin gibi etkinliği kanıtlanmış yöntemlerden faydalanılabilir. Sigarayı bıraktıktan sonra, yirminci dakikada nabız, kan basıncı ve vücut ısısı normale döner. İlk yirmi dört saat sonunda kandaki karbonmonoksit gazı hızla azalırken ilk 1 yılsonunda kalp krizi geçirme riski yüzde elli azalır. KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) gibi solunum yetmezliğine yol açabilen hastalıkların ortaya çıkması engellenir veya varsa ilerlemesi durur. Beyin kanaması ve bacaklardaki damar hastalığı (Buerger) riski yüzde otuz ila yüzde elli arasında azalır” diye konuştu.
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