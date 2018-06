"Tek böbrekli olmak sağlıklı yaşamaya engel değil"

İSTANBUL,(DHA) TÜRKİYE'de yaklaşık 100 bin diyaliz hastası bulunurken, her yıl yaklaşık 3 bin kişiye canlıdan böbrek nakli yapılıyor.Türk Böbrek Vakfı Nefroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Bilal Görçin tek böbreklileri bekleyen en büyük tehlikenin yüksek tansiyon olduğunu söyedi. Görçin, tek böbrekli olmanın bir hastalık olmadığını, tek böbreği olanların doktora gittiklerinde bu durumu belirtmelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Her biri ortalama 125 gram ağırlığında iki böbreğimiz bulunduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Görçin, her böbrekte görev yapan yaklaşık 1 milyon adet nefron bulunduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Her böbrekte görev yapan üniteye nefron diyoruz. Kanı süzen, süzüntüden geri emilim yapan ve idrar oluşturup atan bu nefronlardır. Her böbrekte yaklaşık 1 milyon adet nefron bulunmaktadır. Devamlı hemodiyaliz gerektiren, böbrek yetmezliği denildiği zaman böbreklerin fonksiyonlarının yüzde 90’nı kaybetmiş bir hastadan söz ediyorsak 2 milyon nefrondan yaklaşık 1.8 milyonunu kaybetmiş birinden söz ediyoruz anlamına geliyor. Bir insanda 1 milyon nefron olmaması çok büyük sorun yaratmaz. Tek böbrekten dolayı nefron sayısı azalınca diğer nefronlar büyür ve fonksiyonlarını arttırır. Hasta hiçbir şey hissetmeden iki böbrekli insanlar gibi yaşayabilir."