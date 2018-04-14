Tek isteği torununun gözünün kurtarılması

Sol gözü adeta yuvasından çıkan Muhammed Samet'in büyük acılar çektiğini belirten Muşluoğlu, torununun tedavisi için İstanbul, Gaziantep ve Adana'daki birçok hastaneye başvurduğunu ancak sonuç alamadığını anlattı.

Muşluoğlu, oğlu Samet'in karıştığı bir olay nedeniyle cezaevine girmesi, gelininin de Muhammed Samet henüz 4 aylıkken evi terk etmesi üzerine torununun bakımını üstlendi.

Torununun gözüne biyopsi yapıldığını dile getiren Muşluoğlu, "Oğlum cezaevine girince gelinim çocuğunu bırakıp gitti. Torunuma yaklaşık 3 yıldır ben bakıyorum. Bir yaşındayken gözü şişmeye başladı. Doktorlar 'gözünün arkasında kitle oluştuğunu, bu nedenle gözünü kaybetmek üzere olduğunu' söylediler. Çok acı çekiyor. Onun bir an önce iyileşmesini istiyorum." diye konuştu.

- " Bize ulaşacak yardım eline bekliyoruz"

Babasından kalan maaşla geçimini sağladığını ve torununun tedavisi nedeniyle maddi ve manevi yönden büyük sıkıntı yaşadığını ifade eden Muşluoğlu, şöyle devam etti:

"İki ay önce gittiğimiz Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde torunumun hastalığına 'Langerhans hücreli histiositoz' teşhisi konuldu. Sonra bir parça alındı, onu inceleyecekler. Bekliyoruz ama ne yapacağımı şaşırdım. Bu hastalığın çok nadir görüldüğü söylendi. Bin kişiden birinde görülüyormuş. Tedavisi mümkünse, torunum bir an önce sağlığına kavuşsun istiyorum. Gözündeki kitle her geçen gün büyüyor, gözü dışarı çıkmak üzere. Ağrıları nedeniyle çok ağlıyor ve asabi oldu. Zaman zaman kardeşlerim yardım ediyor ama o da yol masraflarımıza yetmiyor. Bize ulaşacak yardım eline bekliyoruz."