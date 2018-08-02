Tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, 8 ay önce geçirdiği bir hastalık sonucu iki bacağı felç olan Muammer Kara, tekerlekli sandalyeyle getirildiği hastaneden yürüme robotu egzersizi ve fizik tedavi desteği sayesinde yürüyerek çıktı. Erzurum'da yaşayan iki çocuk babası 59 yaşındaki Muammer Kara'nın, 8 ay önce geçirdiği hastalık sonucu iki bacağı felç oldu. Yürüme yetisini kaybeden Kara, tedavi olmak için yaklaşık 3 ay önce Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) görevli fizik tedavi doktorlarından Buminhan Seferoğlu'na müracaat etti. Yürüyememenin üzüntüsünü yaşayan Kara, doktoru Seferoğlu'nun yaptığı tahlil ve tetkik sonrası yeniden yürümesinin robot ve fizik tedavi desteğiyle mümkün olabileceğini söylemesiyle umutlandı. Yaklaşık 90 gün boyunca yürüme robotunda egzersiz yapıp fizik tedavi görerek yeniden yürümeye başlayan Kara, 3 ay önce tekerlekli sandalye ile geldiği hastaneden yürüyerek ayrılmanın mutluluğunu yaşadı. Hasta Muammer Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ileri derecede bel fıtığı hastalığı olduğunu ve 8 ay önce iki bacağının da felç olduğunu belirterek, "BEAH'a muayene için geldiğimde doktorlar yürüme robotu ve fizik tedavi desteğiyle yürüyebileceğimi söyleyince çok sevindim." dedi.

BEAH'ta 3 ay boyunca hem fizik tedavi hem de yürüme robotu cihazına bağlanarak egzersiz yaptığını belirten Kara, bu sayede tekrar yürüme yetisini kazandığını aktardı. - "Tekerlekli sandalye ile geldiğim hastaneden koşarak çıkıyorum" Kara, uzun süre yürüyemediği için hem ailesinin hem de kendisinin büyük üzüntü yaşadığını anlatarak, şöyle devam etti: "Hiç ayağı kalkamadığım ve yürüyemediğim için ailem ve ben çok üzülüyorduk. Şükürler olsun şimdi iyileştim, artık tek başıma ayağı kalkabiliyor, yürüyor hatta koşabiliyorum. Tekerlekli sandalye ile geldiğim hastaneden koşarak çıkıyorum, bu tarif edilemez çok büyük bir mutluluk. Yaklaşık 8-9 ay yürüyemedim, son 3 aydır buraya gelerek fizik tedavi ve yürüme robotu desteği alıyorum. Bu tedaviler sonrası beni yürüttüler, Allah devletimizden, doktorlarımızdan ve bizlere bu imkanları sağlayan herkesten razı olsun." - "Hasta bize geldiğinde belden aşağısı tutmuyordu" BEAH fizyoterapisti Mehmet Orçun Bektaş ise Kara'nın hastaneye geldiğinde belden aşağısının tutmadığını söyledi.