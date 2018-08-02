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Tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.08.2018 11:16 | Son Güncelleme

Erzurum'da 8 ay önce geçirdiği bir hastalık sonucu iki bacağı felç olan ve tekerlekli sandalyeyle hastaneye gelen Muammer Kara, yürüme robotu ve gördüğü fizik tedavi desteğiyle yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı - Hasta Muammer Kara: - "Hiç ayağı kalkamadığım ve yürüyemediğim için ailem ve ben çok üzülüyorduk. Şükürler olsun şimdi iyileştim, artık tek başıma ayağı kalkabiliyor, yürüyor hatta koşabiliyorum. Tekerlekli sandalye ile geldiğim hastaneden koşarak çıkıyorum, bu tarif edilemez çok büyük bir mutluluk" - Fiyzoterapist Mehmet Orçun Bektaş: - "Hastamıza doktorlarımızın isteğiyle hem fizik tedavi hem de robotla tedavi uyguladık. Şu an çok iyi durumda, aldığı tedaviler sonrası artık kendi başına bütün işlerini görebiliyor, yürümesi çok güzel"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da, 8 ay önce geçirdiği bir hastalık sonucu iki bacağı felç olan Muammer Kara, tekerlekli sandalyeyle getirildiği hastaneden yürüme robotu egzersizi ve fizik tedavi desteği sayesinde yürüyerek çıktı.

Erzurum'da yaşayan iki çocuk babası 59 yaşındaki Muammer Kara'nın, 8 ay önce geçirdiği hastalık sonucu iki bacağı felç oldu. Yürüme yetisini kaybeden Kara, tedavi olmak için yaklaşık 3 ay önce Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH) görevli fizik tedavi doktorlarından Buminhan Seferoğlu'na müracaat etti.

Yürüyememenin üzüntüsünü yaşayan Kara, doktoru Seferoğlu'nun yaptığı tahlil ve tetkik sonrası yeniden yürümesinin robot ve fizik tedavi desteğiyle mümkün olabileceğini söylemesiyle umutlandı.

Yaklaşık 90 gün boyunca yürüme robotunda egzersiz yapıp fizik tedavi görerek yeniden yürümeye başlayan Kara, 3 ay önce tekerlekli sandalye ile geldiği hastaneden yürüyerek ayrılmanın mutluluğunu yaşadı.

Hasta Muammer Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ileri derecede bel fıtığı hastalığı olduğunu ve 8 ay önce iki bacağının da felç olduğunu belirterek, "BEAH'a muayene için geldiğimde doktorlar yürüme robotu ve fizik tedavi desteğiyle yürüyebileceğimi söyleyince çok sevindim." dedi.

BEAH'ta 3 ay boyunca hem fizik tedavi hem de yürüme robotu cihazına bağlanarak egzersiz yaptığını belirten Kara, bu sayede tekrar yürüme yetisini kazandığını aktardı.

- "Tekerlekli sandalye ile geldiğim hastaneden koşarak çıkıyorum"

Kara, uzun süre yürüyemediği için hem ailesinin hem de kendisinin büyük üzüntü yaşadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Hiç ayağı kalkamadığım ve yürüyemediğim için ailem ve ben çok üzülüyorduk. Şükürler olsun şimdi iyileştim, artık tek başıma ayağı kalkabiliyor, yürüyor hatta koşabiliyorum. Tekerlekli sandalye ile geldiğim hastaneden koşarak çıkıyorum, bu tarif edilemez çok büyük bir mutluluk. Yaklaşık 8-9 ay yürüyemedim, son 3 aydır buraya gelerek fizik tedavi ve yürüme robotu desteği alıyorum. Bu tedaviler sonrası beni yürüttüler, Allah devletimizden, doktorlarımızdan ve bizlere bu imkanları sağlayan herkesten razı olsun."

- "Hasta bize geldiğinde belden aşağısı tutmuyordu"

BEAH fizyoterapisti Mehmet Orçun Bektaş ise Kara'nın hastaneye geldiğinde belden aşağısının tutmadığını söyledi.

Hastanın yürüme robotuyla yürüyebileceğini görmesini, hissetmesini ve tekrardan yürümeyi öğrenmesini amaçladıklarını kaydeden Bektaş, "Hastamız yaklaşık 3-4 ay önce bize omurilik felci (parapleji) tanısıyla ve yürüyemediği için tekerlekli sandalyeyle geldi. Hastamız iki bacağının üzerine duramıyordu. Daha sonra hastamıza doktorlarımızın isteğiyle hem fizik tedavi hem de robotla tedavi uyguladık. Şu an çok iyi durumda, aldığı tedaviler sonrası artık kendi başına bütün işlerini görebiliyor, yürümesi çok güzel." diye konuştu.

Bektaş, Kara'nın bacak kaslarında küçük derecede zayıflıklar olduğunu ifade ederek, zamanla bu durumun de düzelebileceğini belirtti.

Kara'nın fizik tedavi ve yürüme robotu desteğiyle yürüyebildiğini kaydeden Bektaş, "Yürüme robotumuz sağ ya da sol tarafı felçli veya iki bacağı tutmayanları ve doğuştan yürüyemeyen çocuk hastaları tedavi ediyor. Bu tarz hastalığı olanlar doktorlara muayene olup robota uygunluğuna karar verildikten sonra şifa buluyor." dedi.

Söz konusu hastaların tekerlekli sandalye ile bir yere gidip geldiğini aktaran Bektaş, yürüme robotunun aslında yürüyemeyen hastalara fiziki desteğin yanı sıra psikolojik katkı sağladığına da vurgu yaptı.

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BEAH Erzurum Fizik Tedavi Muammer Kara yürüme robotu

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