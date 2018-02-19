Tekirdağ’da 112 ekipleri 69 bin 929 vakaya müdahale etti

Tekirdağ 112 Acil Servis Komuta Merkezi, 2017 yılında toplam 69 bin 929 vakıaya müdahale ederken, komuta merkezi gelen çağrıların yüzde 90’nının asılsız olması sağlık personelleri zor durumda bırakıyor.

Bünyesinde bulundurduğu Organize Sanayi Bölgesi ile Türkiye’nin en fazla göç alan ilçeleri arasından ilk üçe giren Çerkezköy ve Kaapaklı’da 112 Acil Servis ekipleri toplam 15 bin 129 vakaya müdahale etti. 112 ekipleri Çerkezköy’de 4, Kapaklı’da ise bulunan 2 istasyonda 7/24 tetikte bekliyorlar.

Öte yandan Tekirdağ Merkez Süleymanpaşa’da 7 istasyonu bulunan 112 ekipleri, burada 19 bin 722 vakıaya müdahale etti. Tekirdağ’ın en kalabalık ilçesi Çorlu’da ise 6 istasyon bulunuyor. 112 Acil Servis ekipleri burada da 2017 yılı içerisinde 16 bin 751 vakaya müdahalede bulundu.

Ergene ilçesinde bulunan 2 istasyonda 3 bin 679 vakıaya müdahale bulunurken, Marmara Ereğlisi’nde bulunan tek istasyon 2 bin 13 olaya müdahale etti.

Şarköy’deki 2 istasyon ise, 2017’de 3 bin 307 olaya müdahale etti. Muratlı’da ki tek istasyonda bin 967, Hayrabolu’da bin 596 ve Saray’da ise 2 bin 338 vakıaya anında müdahalede bulunuldu.

İki istasyonu bulunan Malkara’da ise toplam 3 bin 703 olaya müdahale edildi.

112 Acil Servis Komuta Merkezi ekiplerinin en çok karşılaştıkları problem ise kendilerinin gereksiz yere meşgul edilmeleri ve asılsız ihbarlar. Ayrıca komuta merkezi personelleri gelen ihbarlarda olay yeri adresinin tam ve eksiksiz şekilde verilmediği zamanlarda vakıaya ulaşma dakikalarının uzadıklarını ifade ederek, vatandaşların verecekleri ihbarlarda adresi doğru ve eksiksiz verilmesi yönünde uyardılar.