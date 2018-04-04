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Tekirdağ'da, lisede 'menenjit' alarmı

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2018 12:53 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde menenjit teşhisi konulan lise öğrencisi B.S.'nin (15) ailesiyle sınıf arkadaşı 31 öğrenciye tedbir amaçlı ilaç tedavisi uygulanmaya başlandı.

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde menenjit teşhisi konulan lise öğrencisi B.S.'nin (15) ailesiyle sınıf arkadaşı 31 öğrenciye tedbir amaçlı ilaç tedavisi uygulanmaya başlandı. Ergene Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencilerinden B.S., dün gece yüksek ateş ve burun akıntısı şikayetiyle ailesi tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale yapılan lise öğrencisi B.S., eve geldikten sonra yaşadığı bilinç kaybı ve vücudundaki morluklar nedeniyle yeniden hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede B.S.'ye menenjit teşhisi konuldu. B.S., Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bu gelişmenin ardından Ergene Halk Sağlığı Müdürlüğü, B.S.'nin sınıf arkadaşları ve ailesini sağlık kontrolünden geçirdi, tedbir amaçlı ilaç tedavisi uygulanmaya başlandı. Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, 570 öğrencisi bulunan lisede B.S.'nin temas edebileceği kişilerin tedbir amaçlı sağlık kontrolünden geçirildiğini ifade ederek, "Bir öğrencimize ne yazık ki menenjit hastalığı teşhisi konuldu. Bu hastalık bulaşıcı olduğu için biz okulda sınıf arkadaşları ile ailesine ilaç tedavisine başladık. Öğrencinin dokunup, temas ettiği kişilere yapılan kontrollerin ardından antibiyotik verildi. Lisemizde 570 öğrencimiz var. Menenjit hastalığı teşhisi konulan B.S.'nin sınıf arkadaşı olan 31 öğrencimize daha ilaç verdik" dedi. OKULDA EĞİTİME DEVAM EDİLİYOR Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, lise öğrencisine menenjit teşhisinin konulmasının ardından gerekli tedbirlerin alındığını ve okulda eğitime devam edildiğini söyledi. Kaymakam Kızıltoprak, "Öğrencimize menenjit teşhisi konuldu. Yakın temasta bulunan sınıf arkadaşları ve ailesine ilçe sağlık müdürlüğümüz tarafından temin edilen antibiyotik tedavisine başlandı. Koruyucu tedbir olarak başlanan tedavi iki gün sürecek. Şu an için okulda eğitim, öğretim sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Öğrencimizin sağlık durumunu da sürekli olarak kontrol ediyoruz. İyiye gittiğini öğreniyoruz" dedi.

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