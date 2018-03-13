Tekirdağ’da Yeşilay Haftası’nda 20 etkinlik düzenlendi

Tekirdağ’da Yeşilay Şubesi tarafından, Yeşilay Haftası dolayısıyla 20 etkinlik düzenlendi.

Yeşilay Tekirdağ Şubesi tarafından il genelinde düzenlenen etkinliklerle vatandaşlar bağımlılıklarla ilgili bilgilendirildi. Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Şener Çelikayar, "bağımlılıklarla mücadele için bir nedenimiz var" diyerek çıktıkları yolda, Yeşilay Haftası boyunca il genelinde 20 farklı etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Çelikayar, "1-7 Mart tarihleri arasında Tekirdağ’da kutladığımız Yeşilay Haftasında, şehrin yöneticilerinden toplumun farklı kesimlerine, okullarımızdan, öğretmenlerimizden, öğrencilerimize, STK’larımızdan, esnaflarımıza, basın mensuplarımıza kadar geniş bir yelpazedeki katılımla hep birlikte, ‘bağımlılıklarla mücadele için bir nedenimiz var’ dedik" diye konuştu.

Çelikayar, Yeşilay Haftası boyunca yürütülen faaliyetlere de değinerek, "Yeşilay Haftamızda; 1 basın toplantısı, 5 protokol ziyareti, 3 stant çalışması, 4 gençler sahada çalışması, 5 okul seminer etkinliği, 1 spor faaliyeti ve 1 kan bağışı kampanyası olmak üzere toplamda 20 etkinlik gerçekleştirdik" dedi.