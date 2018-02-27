Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında ne yapılmalı?

Kadın Hastalıkları Doğum Ve Tüp Bebek Uzmanı Prof.Dr.Cem Fıçıcıoğlu, Tüp bebek sahasındaki yaygın ilerlemelere rağmen, başarısızlığa neden olabilecek henüz çözülememiş moleküler düzeyde birçok faktör olduğundan tam bir başarı sağlanamayabileceğini belirterek, “Fakat tüp bebek başarısızlığı olan çiftlerde bilinen bazı faktörlere yönelik incelemelerin yapılması gereklidir” dedi.
Kadın ve/veya erkekten kaynaklanabilecek genetik bozuklukların tanısı için çiftlerin kanda genetik incelemesi yapılması gerektiğini dile getiren Prof.Dr.Cem Fıçıcıoğlu, “Genetik problem tesbit edilirse embriyo transferinden önce PGD (embriyo transfer edilmeden önce genetik inceleme) yapılması uygun olacaktır. Transvajinal ultrasonografi, histerosalpingografi, salin infüzyon sonografi ve histeroskopi gibi yöntemler kullanılarak rahim içinin değerlendirilmesi gerekir. Çünkü rahim içerisindeki myom veya polipler, veya septum denilen rahim içindeki bölme ve rahim içi yapışıklıklar tüp bebek başarısızlığına sebep olabilir. Bunların tesbit edilip, tedavi edilmesi başarıyı etkileyebilir. Yine ultrason veya histerosalpingografide tesbit edilen hidrosalpenks (tüplerin içinde sıvı birikmesi) denilen tüplerin sıvı ile dolması durumunda tüplerin alınması veya bağlanması başarının artmasına katkıda bulunacaktır” diye konuştu.
Başarıyı etkileyen faktörler
Prof.Dr.Cem Fıçıcıoğlu, başarıyı etkileyen faktörler konusunda ise şunları söyledi; “Tüp bebek tedavisi sırasında rahim iç duvarı endometriyumun yeterli gelişmediği tesbit edilirse, gelişimi arttırmak için ilaçlarla destek tedavisi başlanması başarıyı arttırabilir.
Kan tetkiki ile trombofili denilen kan pıhtılaşma bozukluğunun taranması ve tesbit edilirse kan sulandırıcı ilaçların başlanması başarıyı etkileyerek tüp bebek başarısızlığına dönüşebilir. İmmünolojik kökenli nedenler düşünüldüğünde buna uygun tedaviler, tüp bebektedavisinin başarısını arttırmada yardımcı olabilir. Erkek nedenli kısırlıkta spermlerin ileri inceleme teknikleri ile değerlendirilmesi ve özel döllenme teknikleri kullanılması başarıyı arttıracaktır. Sigara ile tüp bebek başarısızlığı arasında yakın ilişki tesbit edilmiş olup, tüp bebek tedavisi öncesi sigaranın bırakılması başarıyı arttıracaktır.”
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